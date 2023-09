Atletica, il ranking mondiale delle italiane: Iapichino da podio, stoccata di Palmisano, Folorunso scatenata (classifica femminile)

La stagione di atletica leggera si è ormai conclusa ed è arrivato il momento di guardare i ranking di World Athletics, ovvero le graduatorie stilate dalla Federazione Internazionale specialità per specialità. Soffermiamoci sulla situazione delle italiane. Larissa Iapichino è fantastica terza nel salto in lungo grazie alle tre vittorie consecutive ottenute in Diamond League, a cui ha poi fatto seguito il quinto posto ai Mondiali. Dariya Derkach è riuscita a entrare di forza nella top-10 nel salto triplo dopo l’ottavo posto in ambito iridato e l’eccellente prova confezionata alle Finali di Diamond League.

Ayomide Folorunso è splendida settima nella graduatoria dei 400 ostacoli: dopo essere diventata la prima italiana a scendere sotto i 54 secondi e aver chiuso la finale dei Mondiali al sesto posto, l’emiliana conclude al meglio l’annata agonistica in una specialità dominata dall’olandese Femke Bol. Antonella Palmisano è ottava nella 20 km di marcia dopo la medaglia di bronzo conquistata ai Mondiali. Eccellente settima piazza per Sara Fantini nel lancio del martello, dopo aver sognato di agguantare una medaglia mondiale. Buon 12mo posto per Daisy Osakue nel lancio del disco. Ben due saltatrici con l’asta sono in top-20: Roberta Bruni è 15ma con tanto di record nazionale, Elisa Molinarolo è 16ma dopo il nono posto ai Mondiali.

Non ci sono italiane nella top 20 tra 100 metri (Zaynab Dosso 45ma), 200 metri (Dalia Kaddari 26ma), 400 metri (Alice Mangione 65ma), 800 metri (Eloisa Coiro 23ma), 1500 metri (Ludovica Cavalli 22ma). Nadia Battocletti è invece 16ma sui 5000 metri grazie al record italiano siglato a Londra e alla finale raggiunta ai Mondiali. Non ci sono italiane in top 20 tra 100 ostacoli e 3000 siepi, oltre ovviamente alla scarsa rappresentanza tra giavellotto e peso, mentre Elena Vallortigara è uscita dalla top-20 dell’alto dopo non avere gareggiato a Budapest. Di seguito il ranking di World Athletics per le italiane (top-20).

RANKING WORLD ATHLETICS DELLE ITALIANE

5.000 METRI

16. Nadia Battocletti 1.269

400 OSTACOLI

7. Ayomide Folorunso 1.351

SALTO CON L’ASTA

15. Roberta Bruni 1.263

16. Elisa Molinarolo 1.232

SALTO IN LUNGO

3. Larissa Iapichino 1.377

SALTO TRIPLO

7. Dariya Derkach 1.275

LANCIO DEL DISCO

12. Daisy Osakue 1.233

LANCIO DEL MARTELLO

7. Sara Fantini 1.283

20 KM DI MARCIA

8. Antonella Palmisano 1.236

Foto: Grana/FIDAL