Atletica, Filippo Tortu torna in gara dopo l’argento mondiale: Diamond League a Bruxelles con 3 italiane

Filippo Tortu tornerà in gara in occasione del Memorial Van Damme, ultima tappa della Diamond League prima delle Finali di Eugene. Il velocista lombardo scenderà in pista a Bruxelles (Belgio) nella serata di venerdì 8 settembre per prendere parte a questo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante. Il Campione Olimpico della 4×100 e argento con la staffetta ai Mondiali di Budapest sarà impegnato sui 200 metri, specialità in cui è risultato opaco in ambito iridato (20.46 ed eliminazione in batteria) ma in cui aveva convinto agli Assoluti di Molfetta (20.14).

L’azzurro incrocerà il britannico Zharnel Hughes (quarto ai Mondiali e autore in stagione di un super 19.74, a un solo centesimo dal record europeo di Pietro Mennea), il canadese Andre De Grasse (Campione Olimpico di Tokyo 2020), gli statunitensi Kenny Bednarek e Kyree King, il liberiano Joseph Fahnbulleh e il cubano Reynier Mena. Sarà la seconda uscita stagionale in Diamond League per Filippo Tortu dopo il 20.41 del Golden Gala di Firenze.

Ayomide Folorunso è reduce dal convincente quarto posto di Xiamen e si ritufferà in pista a Bruxelles per qualificarsi alle finali di Eugene. La prima italiana a scendere sotto i 54 secondi, sesta agli ultimi Mondiali, incrocerà l’olandese Femke Bol (Campionessa del Mondo) e le giamaicane Rushell Clayton, Andrenette Knight e Janieve Russell. Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach, finaliste iridate, saranno impegnate nel salto triplo dove vedremo all’opera anche l’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk e la giamaicama Shanieka Ricketts.

Foto: Colombo/FIDAL