Atletica, Ayomide Folorunso instancabile in Diamond League e si qualifica per le Finali. Bol gigante

Ayomide Folorunso si sta dimostrando davvero instancabile dopo l’eccellente sesto posto raggiunto ai Mondiali, dove tra l’altro è diventata la prima italiana a scendere sotto i 54 secondi sui 400 ostacoli. L’azzurra ha disputato la seconda gara consecutiva di Diamond League nel giro di sei giorni: dopo il quarto posto a Xiamen con 54.08, l’emiliana ha guadagnato un bel quinto posto con 54.42 a Bruxelles (Belgio) e ha così messo in cassaforte la qualificazione alle Finali che andranno in scena settimana prossima a Eugene.

Ayomide Folorunso è partita in maniera pimpante rispetto alle ultime uscite, dove era sembrata più accorta nella distribuzione dello sforzo, e nella parte centrale ha un po’ calato l’intensità della corsa, riuscendo poi a riemergere come sua abitudine sul rettilineo finale. L’azzurra ha chiuso alle spalle della giamaicana Rushell Clayton (terza in 54.10) e della statunitense Anna Cockrell (quarta in 54.29) nella gara vinta dall’olandese Femke Bol.

La Campionessa del Mondo ha giganteggiato sul giro di pista con barriera e ha siglato il record del meeting (52.11) da detentrice della miglior prestazione mondiale stagionale (51.45), liquidando la giamaicana Janieve Russell (53.80). Femke Bol punterà senza mezzi termini a conquistare anche il diamantone per impreziosire ulteriormente un’annata agonistica davvero strepitosa.

Foto: Colombo/FIDAL