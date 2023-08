WTA Cleveland 2023: Sara Sorribes Tormo sfrutta i tanti errori di Alexandrova e vince il suo secondo titolo

Dopo una finale davvero complicata da interpretare per molti motivi, Sara Sorribes Tormo è la nuova campionessa del torneo WTA 250 di Cleveland. Per lei secondo allor o sul circuito maggiore: sconfitta nell’ultimo atto per 3-6 6-4 6-4 la russa Ekaterina Alexandrova, che può recriminare parecchio per le numerose occasioni sprecate.

Il primo set comincia con uno scambio di break, il che fa presagire una buona dose di lotta. Una possibilità di allungo Alexandrova ce l’ha già sul 2-1, ma è sul 3-2 che trova il modo di andarsene, togliendo il servizio a zero a Sorribes Tormo. La spagnola ha subito una possibilità di rientrare, che però le viene negata: arriva in maniera piuttosto facile, in questo modo, il 6-3.

Nel secondo parziale, accade qualcosa di semplicemente molto particolare. Altro break di Alexandrova, che stavolta arriva nel quinto gioco e vale il 3-2, e strada potenzialmente spianata. Il fatto è che rimane tale, perché dal 4-3 in avanti la russa commette un’enorme quantità di errori gratuiti, facendo in modo di mandare, semplicemente, Sorribes Tormo al terzo set. Il dato vincenti-errori gratuiti in questo caso è sconcertante: 19-28 per la russa, 0-3 per l’iberica.

Il terzo e decisivo set suona un po’ come la copia perfetta del secondo fino a un certo punto: allungo di Alexandrova (terzo game), gioco pieno di gratuiti (quattro di fila) e 3-3. Questa volta, però, i break consecutivi sono tre, con però Sorribes Tormo che quantomeno segue un piano tattico preciso e la sua avversaria che, invece, alle volte si perde. Ed è il caso anche del decimo game, in cui i tanti errori della russa provocati dal continuo dover ragionare sui colpi fanno sì che alla spagnola arrivi una gioia inattesa a inizio settimana.

Al di là dei numeri, e di, peraltro, 14 doppi falli di Alexandrova, a Sorribes Tormo sorride soprattutto la classifica: riguadagna 40 posizioni, sale al numero 55 e rivede da vicino la top 50 che sembrava ormai un ricordo lontano. Non sarà comunque per lei semplice il percorso agli US Open, visto il fatto di dover affrontare l’ucraina Anhelina Kalinina al primo turno.

