US Open, Jannik Sinner: “Sono un giocatore più forte rispetto al 2022, ho una pressione positiva”

L’ultimo ricordo di New York è un po’ amaro per Jannik Sinner. Quel quarto di finale contro Carlos Alcaraz e un rovescio incrociato out sul match-point sono un qualcosa che ha lasciato il segno. Il tennis, però, prosegue in maniera incessante e Jannik è stato in grado di mettere alle spalle quella grossa delusione, ripartendo per questo 2023 ricco di risultati convincenti.

L’altoatesino si presenta ai nastri di partenza degli US Open 2023 da n.6 del mondo (best ranking in carriera) e n.4 della Race. Riscontri frutto dei riscontri della stagione, con l’ultima vittoria nel Masters1000 di Toronto a impreziosire ulteriormente il tutto. Un Sinner quindi che si sente un giocatore diverso e più convinto dei propri mezzi rispetto all’anno passato.

“In un anno cambiano tante cose, credo di essere più forte e di avere più esperienza. Ho giocato più partite importanti nei grandi tornei del nostro circuito. Sono contento di essere qui e di misurarmi contro i migliori al mondo“, ha dichiarato il classe 2001 del Bel Paese ai microfoni di SuperTennis.

“Mi sento molto bene, i risultati ottenuti mi hanno dato fiducia, come la semifinale a Wimbledon, visto poi il successo a Toronto. Certo, ho perso subito a Cincinnati, ma ho avuto tanto tempo per prepararmi ed essere pronto qui. Speriamo di fare un buon torneo“, ha aggiunto Sinner.

Sul tema delle “aspettative” e della “pressione” per questo evento, l’idea del giocatore italiano è molto chiara: “Ho una pressione positiva, parte da me in primis perché voglio vincere, poi quello che succede intorno non ne fa parte. Contento di avere questa pressione per dare il meglio di me stesso“.

Foto: LaPresse