WTA Cleveland 2023: la finale sarà Alexandrova-Sorribes Tormo

Saranno Ekaterina Alexandrova e Sara Sorribes Tormo a contendersi la vittoria nella finale del torneo WTA di Cleveland. Per la tennista russa si tratta della seconda finale dell’anno, dopo quella vinta sull’erba di ‘s-Hertogenbosch; mentre la spagnola non raggiungeva l’ultimo atto di un torneo addirittura dal marzo 2021, quando trionfò a Guadalajara, ma sulla terra.

In semifinale Alexandrova ha avuto la meglio della cinese Lin Zhu, imponendosi in due set con il punteggio di 7-5 6-2 dopo un’ora e ventidue minuti di gioco. Nella prima frazione la russa si è subito portata avanti di un break, subendo poi il recupero nel decimo gioco da parte dell’asiatica. Sembrava pronto il tie-break ed invece nel game successivo break a zero di Alexandrova che poi chiude per 7-5. Nel secondo set, invece, la numero 22 del mondo ha strappato per due volte la battuta all’avversaria, vincendo poi per 6-2.

Nell’altra sfida di giornata Sorribes Tormo ha superato sempre in due set la tedesca Tatjana Maria per 6-4 6-3. Tanti break nel primo set con Maria avanti per 4-2 e che subisce la rimonta da parte dell’iberica, che infila una serie di quattro game consecutivi. Il secondo set si apre con tre break consecutivi, che permettono a Sorribes Tormo di essere comunque avanti e con la spagnola che poi ottiene un altro break nel nono gioco, chiudendo 6-3.

C’è solo un precedente tra Alexandrova e Sorribes Tormo, ma risale a tanti anni fa, visto che le due giocatrici si sono affrontate nel 2016 sulla terra rossa a Linz, con la vittoria in due set della spagnola.

