ATP Winston-Salem 2023: Sebastian Baez raggiunge Lehecka in finale

Il programma delle semifinali all’ATP 250 di Winston-Salem è diventato monco: questo a causa del serio problema a una caviglia occorso a Sebastian Korda nei quarti. L’americano è stato costretto al ritiro, lanciando così il ceco Jiri Lehecka in finale. Il pubblico ha comunque potuto godere di una grande lotta, quella tra l’argentino Sebastian Baez e il croato Borna Coric.

Dura oltre tre ore e 15 minuti, infatti, la sfida che di fatto anima una delle ultime notti pre-US Open, con Baez che si porta subito avanti nell’unico game lottato del primo set, quello iniziale. E, alla fine dei conti, un break in apertura e uno alla fine sono sigillo per questo parziale che si chiude 6-3. Le cose, però, si complicano nel prosieguo, perché Coric non ha intenzione di lasciarsi scappare punti importanti.

Due volte l’argentino prova a scappare nel secondo set, in entrambe le occasioni il croato lo raggiunge e, nel tie-break, riesce ad allungare il match con un perentorio 7-4 acquisito fondamentalmente nei punti finali. Game e scambi s’allungano nel parziale decisivo, in cui ancora Baez prova ad andarsene solo per essere subito raggiunto. Ancora è destino che si giunga al tie-break, ma stavolta è il sudamericano a dominarlo: il punteggio finale è 6-3 6-7(4) 7-6(2).

Quanto agli effetti di una vittoria in finale, per quel che riguarda Lehecka potrebbe arrivare il 26° posto in caso di successo, mentre Baez può risalire fino al 32° posto ponendosi proprio dietro a Korda e allo stesso giocatore ceco.

Foto: LaPresse