WTA Cincinnati 2023: tutto facile per Swiatek. Sabalenka soffre, bene Gauff. Avanti Paolini, si ferma Trevisan

Si sono delineati gli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Cincinnati e prosegue il cammino di un’ottima Jasmine Paolini. La tennista toscana ha dominato contro la spagnola Cristina Bucsa, imponendosi con il punteggio di 6-1 6-3 in poco più di un’ora di gioco. Adesso per Paolini ci sarà una sfida davvero complicata contro la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero quattro, che ha superato in rimonta la lettone Jelena Ostapenko con il punteggio di 6-7 6-2 6-4.

Paolini avanti, mentre si ferma l’avventura di Martina Trevisan. Una prestazione comunque di ottimo livello quella dell’azzurra, che ha impensierito Jessica Pegula, fresca vincitrice del torneo di Montreal. La statunitense, numero tre del seeding, si è imposta in rimonta per 6-7 6-2 6-3 dopo oltre due ore di gioco e adesso incrocerà la ceca Marie Bouzkova, che ha sconfitto Elise Mertens per 6-2 4-6 6-1.

Rispetto al torneo maschile, quello femminile ha regalato sicuramente meno sorprese. Tutto davvero facile per la numero uno del mondo Iga Swiatek, che ha chiuso la pratica Danielle Collins con un perentorio 6-1 6-0. La polacca se la vedrà ora con la cinese Qinwen Zheng, che ha messo fine al sogno di Venus Williams, con quest’ultima che aveva vinto agevolmente il primo set per 6-1, per poi crollare negli altri due parziali per 6-2 6-1.

Tanta anzi tantissima fatica per Aryna Sabalenka. La numero due del mondo ha sofferto contro l’americana Ann Li, che occupa la posizione numero 192 nel ranking. Sabalenka si è imposta dopo oltre due ore di battaglia in tre set con il punteggio di 7-5 2-6 6-4. Negli ottavi la bielorussa affronterà la russa Daria Kasatkina, che non ha avuto problemi contro Varvara Gracheva (6-3 6-1).

Il cambio tecnico sembra aver fatto bene a Cori Gauff, che nell’ultimo mese sta ottenendo risultati decisamente migliori rispetto ad una prima parte di stagione deludente. La giovane americana non ha avuto problemi contro l’egiziana Maya Sheriff, battendola con un doppio 6-2. Negli ottavi incrocerà la rampante ceca Linda Noskova, che ha fatto suo il derby con la connazionale Petra Kvitova in rimonta per 3-6 6-2 6-4.

Restando sempre in casa Repubblica Ceca passano il turno anche Marketa Vondrousova (6-4 6-2 alla russa Potapova) e Karolina Muchova (6-3 3-6 6-3 alla croata Martic). Successo in rimonta sia per la greca Maria Sakkari (2-6 6-3 7-5 alla rumena Cirstea) e per la croata Donna Vekic (3-6 6-3 6-4 alla bielorussa Azarenka).

RISULTATI WTA CINCINNATI 2023 (16 AGOSTO)

Kasatkina (Rus) b. Gracheva (Fra) 6-3 6-1

Pegula (Usa) b. Trevisan (Ita) 6-7 6-2 6-3

Vondrousova (Cze) b. Potapova (Rus) 6-4 6-2

Swiatek (Pol) b. Collins (Usa) 6-1 6-0

Sakkari (Gre) b. Cirstea (Rou) 2-6 6-3 7-5

Muchova (Cze) b. Martic (Cro) 6-3 3-6 6-3

Zheng (Chn) b. V. Williams (Usa) 1-6 6-2 6-1

Noskova (Cze) b. Kvitova (Cze) 3-6 6-2 6-4

Paolini (Ita) b. Bucsa (Spa) 6-1 6-3

Rybakina (Kaz) b. Ostapenko (Lat) 6-7 6-2 6-4

Bouzkova (Cze) b. Mertens (Bel) 6-2 4-6 6-1

Sabalenka (Blr) b. Li (Usa) 7-5 2-6 6-4

Vekic (Cro) b. Azarenka (Blr) 3-6 6-3 6-4

Gauff (Usa) b. Sheriff (Egy) 6-2 6-2

FOTO: LaPresse