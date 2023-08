VIDEO Mattia Furlani, volo astronomico agli Europei U20: vittoria con super misura, riviviamo il balzo dell’azzurro

Mattia Furlani ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo agli Europei Under 20 di atletica leggera. Il giovane fuoriclasse italiano si è imposto a Gerusalemme con un roboante balzo da 8.23 metri, nonostante un vento contrario di 0,2 m/s. Il laziale si è scatenato in apertura di gara e al primo tentativo si è proiettato verso il titolo continentale di categoria, ma poi ha tremato quando il quotato bulgaro Bozhidar Saraboyukov ha piazzato un superbo 8.22 al secondo assalto.

Il 18enne è riuscito a mantenere la testa della gara con il nuovo record dei campionati e ha rimpinguato il proprio palmares, dopo che lo scorso anno trionfò sempre nella capitale israeliana agli Europei Under 18 (in quell’occasione, oltre al trionfo nel lungo con 8.07 festeggiò anche nell’alto con 2.15). Perentoria affermazione del nostro portacolori che si lancia con grande ottimismo verso i Mondiali Assoluti, in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto.

L’azzurro, che oggi si è fermato a un solo centimetro dal proprio personale, potrà essere un grande outsider nella capitale ungherese, dove andrà sicuramente all’assalto della finale per poi provare a giocare qualcosa di ancora più incredibile in un atto conclusivo dove può succedere di tutto. Di seguito il VIDEO del volo a 8.23 metri piazzato da Mattia Furlani, capace di conquistare la medaglia d’oro agli Europei Under 20 di atletica.

VIDEO MATTIA FURLANI SALTA 8.23: VITTORIA EUROPEI UNDER 20

Super Mattia! Mattia Furlani breaks the 36-year-old championship record with 8.23m in the first round of the long jump final! More to come? #Jerusalem2023 pic.twitter.com/sIawB3WX0W — European Athletics (@EuroAthletics) August 8, 2023

Foto: Grana/FIDAL