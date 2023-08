Atletica, Mattia Furlani vince gli Europei Under 20! Trionfo imperiale con misura da sogno, bulgaro battuto di 1 cm!

Mattia Furlani ha dimostrato tutto il proprio strapotere fisico e un enorme talento agonistico sulla pedana di Gerusalemme, riuscendo a conquistare la medaglia d’oro nel salto in lungo agli Europei Under 20 di atletica leggera. L’azzurro era il grande favorito della vigilia, ma il trionfo nella capitale israeliana, dove l’anno scorso si impose nella rassegna continentale under 18 (non solo in questa specialità con 8.04, ma anche nel salto in alto con un balzo da 2.15), è stato avvalorato da una misura di enorme impatto in campo internazionale.

Il 18enne ha infatti trionfato con un perentorio balzo da 8.23 metri, firmato al primo tentativo nonostante un vento contrario di 0,2 m/s. Il laziale si è fermato a un solo centimetro dal proprio personale, che aveva siglato lo scorso 4 giugno in occasione del sigillo al prestigioso Meeting di Hengelo. Il nuovo record dei Campionati rappresenta anche la terza misura personale del nostro portacolori, se consideriamo anche l’8.44 ventoso saltato a Savona a inizio stagione, quando venne però aiutato da una brezza leggermente al di fuori dei limiti previsti dal regolamento (2,2 m/s).

Mattia Furlani aveva già convinto nelle qualifiche di ieri, quando sbrigò la pratica atterrando a 8.07, ma oggi ha offerto un gesto tecnico davvero sontuoso: ormai la rincorsa è gestita in maniera brillante, l’asse di battuto è preso sempre più alla perfezione e la fase di volo è un fiore all’occhiello del figlio e fratello d’arte. Il nostro portacolori, che nel corso di questa annata agonistica aveva marcato anche un 8.04 a Palermo, un 8.00 non ventoso a Savona e un 8.07 agli Europei a squadre di Chorzow (chiusi al secondo posto), ha dato vita a uno splendido duello con il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, che lo ha fatto seriamente tremare quando al secondo assalto ha stampato un magico 8.22 (+1,6 m/s) fermandosi a un solo centimetro dalla misura valsa poi il trionfo.

Diamo uno sguardo alla serie completa dell’azzurro: dopo l’8.22 iniziale hai poi commesso un nullo, ha saltato 7.87 (con un soffiata favorevole da 2,1), è incappato in un altro nullo, poi un 8.07 (+1,9, eguagliata la misura del turno preliminare), prima della rinuncia finale quando era già certo della vittoria. La medaglia di bronzo è finita al collo dell’ucraino Nikita Masliuk (7.97), capace di precedere il finlandese Kasperi Vehmaa (7.84) e il tedesco Noah Fischer (7.62). Il nostro Francesco Ettore Inzoli ha chiuso al dodicesimo posto con una salto da 7.37 (+1,5 m/s), piazzato all’ultima occasione dopo due nulli iniziali.

Mattia Furlani ha scaldato la gamba e ha dimostrato di essere in una forma davvero eccellente in vista dell’appuntamento più importante di questa annata agonistica: i Mondiali Assoluti, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. Il giovane fuoriclasse si presenterà nella capitale magiara da outsider di lusso e con queste misure può davvero sognare in grande: l’approdo alla finale è un obiettivo concreto, ma saltando in questo modo non si precludono traguardi ancora più sontuosi in una specialità dove nelle ultime settimane sono letteralmente volati gli indiani Jeswin Aldrin (8.42) e Sreeshankar (8.41), il taiwanese Yu-Tang Lin (8.40) oltre ovviamente al greco Miltiadis Tentoglou (8.38 per il Campione Olimpico e del Mondo), senza dimenticarsi del giamaicano Wayne Pinnock (8.37), del cubano Maykel Massò (8.36) e dello statunitense Marquis Dendy (8.34).

Foto: Grana/FIDAL