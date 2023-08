Vela, Mondiali 2023: partenza a razzo di Tita-Banti nei Nacra 17! Bene anche Stalder-Speri nei 49erFX

Ruggero Tita e Caterina Banti non vogliono abdicare dopo il trionfo iridato dell’anno scorso in Canada e mettono subito le cose in chiaro, vincendo tutte e tre le regate disputate nella giornata inaugurale dei Campionati Mondiali 2023 di vela olimpica a classi unificate, in programma nelle scure acque olandesi di L’Aia. I fuoriclasse azzurri restano dunque a punteggio pieno e occupano la prima posizione provvisoria nella classifica generale dei Nacra 17 insieme ai tedeschi Paul Kohlhoff e Alica Stuhlemmer.

Tita-Banti hanno dettato legge quest’oggi nella flotta gialla, mentre l’equipaggio teutonico ha firmato uno score di 8-1-1 nella flotta blu ritrovandosi dunque in vetta grazie al gioco degli scarti. Avvio positivo in casa Italia nella Blue Fleet anche per Vittorio Bissaro/Maelle Frascari (2-4-6) e Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei (5-3-5), rispettivamente in settima e decima posizione overall con distacchi però risicatissimi dalla zona podio. 16mi Margherita Porro/Stefano Dezulian con 15 punti netti (6-10-9 nella gialla).

Day-1 incoraggiante tra i 49erFX per la coppia italiana formata da Alexandra Stalder e Silvia Speri, che scartano per ora un brutto 23° posto mettendo a referto una quarta ed una quinta piazza nella flotta gialla valevoli per la nona posizione assoluta, a soli 6 punti dal terzetto di testa (Belgio, Svezia e Australia). Più distanti ma ancora in lizza per ogni obiettivo le quotate Jana Germani/Giorgia Bertuzzi, 21me e a -9 dalla zona Medal Race con un parziale odierno di 17-6-12 nella Yellow Fleet. Mondiale tutto in salita invece nella flotta blu per Sofia Giunchiglia/Giulia Schio (17-16-9) e Carlotta Omari/Sveva Carraro (12-21-23), in 30ma e 38ma piazza.

Brutte notizie in chiave tricolore nelle altre due classi che hanno aperto la rassegna iridata di Den Haag, con la rincorsa al pass olimpico già abbastanza complicata. Nel 470 misto Giacomo Ferrari e Bianca Caruso si sono inseriti in 29ma posizione overall con un 14-15 nella flotta blu, mentre Elena Berta e Bruno Festo sono 35mi con un 8-26 nella Yellow Fleet. Nelle retrovie Benedetta Di Salle/Alessio Bellico, in 55ma piazza (22-29 nella gialla). Guidano la graduatoria provvisoria dopo due prove i giapponesi Keiju Okada/Miho Yoshioka con 5 punti.

Classifica ancora molto corta anche nei 49er, ma entrambi gli equipaggi italici devono inseguire per accedere alla Gold Fleet e continuare ad inseguire una delle dieci quote in palio per Parigi 2024. Simone Ferrarese/Leonardo Chisté trovano un grande exploit nella seconda regata (2° posto) della flotta rossa ma non trovano continuità (25-15 gli altri due risultati) e occupano la 30ma posizione assoluta, mentre Uberto Crivelli Visconti/Giulio Calabrò sono 35mi (14-6-12 nella flotta blu). Al comando con 2 punti netti gli americani Snow/Agnese e gli spagnoli Le Chever/Trittel Johannes.

Foto: Lapresse