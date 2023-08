Vela, Mondiali 2023: tutti i pass olimpici in palio classe per classe a L’Aia

La Road to Paris 2024 della vela sta per cominciare, con il primo evento di qualificazione che si svolgerà a L’Aia dall’11 al 20 agosto. Le acque olandesi saranno teatro dei Campionati Mondiali unificati 2023, che metteranno in palio ben 107 quote olimpiche complessive distribuite tra le dieci classi presenti nel nuovo programma a cinque cerchi.

A Den Haag verranno assegnati oltre il 40% dei posti Nazione a disposizione per le regate olimpiche di Marsiglia (sede della vela nella prossima edizione dei Giochi), senza considerare i pass riservati automaticamente alla Francia padrona di casa. La selezione transalpina ha infatti la certezza di schierare un equipaggio per ciascun evento (limite massimo anche per tutti gli altri NOC).

Il Mondiale neerlandese promuoverà direttamente alle Olimpiadi i primi 11 Paesi nel windsurf maschile e 11 nel windsurf maschile, 8 nel Kite maschile e 8 nel Kite femminile, 16 nel singolo maschile ILCA 7 e 16 nel singolo femminile ILCA 6, 10 tra i 49er e 10 tra i 49erFX, 8 nel 470 misto e 9 nel Nacra 17 misto.

In ogni classe verrà preso in considerazione chiaramente solo un equipaggio (il migliore in classifica) per Nazione, nel processo di distribuzione delle quote non nominali. Archiviata la rassegna iridata di The Hague, ci saranno nei prossimi mesi (fino alla Last Chance Regatta di aprile 2024) altri eventi di qualificazione su base continentale e globale.

