US Open 2023: parte il tabellone femminile. Swiatek avanti facilmente, out Sakkari e azzurre. Fatica Gauff, ok Rybakina e Bencic

Si è conclusa, in fatto di tabellone femminile, la prima giornata degli US Open. Sono scese in campo le giocatrici facenti parte della parte alta, compresa la campionessa in carica Iga Swiatek. Per la polacca, che deve difendere il titolo conquistato un anno fa, 6-0 6-1 nei confronti della svedese Rebecca Peterson.

Giornata senza sorrisi per le italiane, con Elisabetta Cocciaretto anche poco fortunata nel trovarsi davanti la slovena Kaja Juvan, che era nel novero delle tre peggiori qualificate possibili da pescare. Riesce a lottare di più Jasmine Paolini, ma alla fine il terzo set le è fatale. Italiane a parte, non si può certo dire che manchino le sorprese.

Quella principale riguarda Maria Sakkari: la greca sta rendendo malissimo negli Slam dallo scorso anno e non c’è verso di invertire la rotta; al momento è a tre eliminazioni di fila all’esordio, l’ultima a New York con doppio 6-4 subito dalla spagnola Rebeka Masarova. Tra le teste di serie di una certa importanza, fuori anche la numero 16, la russa Veronika Kudermetova, contro l’americana Bernarda Pera.

I rischi veri toccano a Coco Gauff: l’americana è costretta a rimontare un set di svantaggio contro la mai comoda tedesca Laura Siegemund, e ora avrà un autentico duello della generazione futura con la russa Mirra Andreeva. Molto bello il match tra la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la vincitrice del 2017 Sloane Stephens, con l’americana costretta ad arrendersi al terzo parziale. Molto comodi i debutti della kazaka Elena Rybakina, della ceca Karolina Muchova, della svizzera Belinda Bencic e della bielorussa Victoria Azarenka tra le altre. In arrivo anche un classico come Kvitova-Wozniacki.

US OPEN 2023: RISULTATI PARTE ALTA TABELLONE FEMMINILE

Swiatek (POL) [1]-Peterson (SWE) 6-0 6-1

Saville (AUS) [PR]-Ngounoue (USA) [WC] 6-0 6-2

Davis (USA)-Kovinic (MNE) 6-2 6-2

Juvan (SLO) [Q]-Cocciaretto (ITA) [29] 6-2 7-5

Ostapenko (LAT) [20]-Paolini (ITA) 6-2 4-6 6-1

Avanesyan-Cornet (FRA) 6-2 1-6 6-4

Xiyu Wang (CHN)-Hruncakova (SVK) [LL] 4-6 6-3 7-6(6)

Pera (USA)-Kudermetova [16] 7-5 6-4

Kvitova (CZE) [11]-Bucsa (ESP) 6-1 7-6(5)

Wozniacki (DEN) [WC]-Prozorova [Q] 6-3 6-2

Brady (USA) [PR]-Birrell (AUS) [LL] 6-3 7-6(4)

Linette (POL) [24]-Sasnovich 6-3 6-1

Mertens (BEL) [32]-Bjorklund (SWE) [Q] 3-6 6-3 7-6(3)

Collins (USA)-L. Fruhvirtova (CZE) 6-2 6-0

M. Andreeva-Gadecki (AUS) [Q] 1-6 6-3 6-4

Gauff (USA) [6]-Siegemund (GER) [Q] 3-6 6-2 6-4

Rybakina (KAZ) [4]-Kostyuk (UKR) 6-2 6-1

Tomljanovic (AUS)-Udvardy (HUN) 3-6 6-2 6-4

Kalinskaya-Siniakova (CZE) 6-4 6-2

Cirstea (ROU) [30]-Day (USA) [WC] 6-3 6-2

Azarenka [18]-Ferro (FRA) [WC] 6-1 6-2

Zhu (CHN)-Sherif (EGY) 6-3 7-5

Miyazaki (GBR) [Q]-Betova 6-3 6-3

Bencic (SUI) [15]-Rakhimova 6-2 6-4

Muchova (CZE) [10]-Hunter (AUS) [WC] 6-4 6-0

Frech (POL)-Navarro (USA) 7-6(10) 1-6 6-2

Gracheva (FRA)-Townsend (USA) 6-4 6-2

Haddad Maia (BRA) [19]-Stephens (USA) 6-2 5-7 6-4

Sorribes Tormo (ESP)-Kalinina (UKR) [28] 6-4 7-5

Xinyu Wang (CHN)-Volynets (USA) [Q] 6-3 6-4

Schmiedlova (SVK)-Baindl (UKR) 6-4 4-6 6-3

Masarova (ESP)-Sakkari (ESP) [8] 6-4 6-4

Foto: LaPresse