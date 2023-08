US Open 2023: Caroline Wozniacki torna a New York battendo Prozorova in due set

Aveva giocato a New York per l’ultima volta nel 2019, arrivando al terzo turno. Quattro anni dopo, e con una wild card, Caroline Wozniacki rivede gli US Open con il sorriso. Sul Louis Armstrong Stadium batte la russa Tatiana Prozorova, qualificata spesso nell’occhio del ciclone negli ultimi tempi per le sue posizioni non esattamente neutrali (eufemismo) circa la guerra mossa dal suo Paese contro l’Ucraina, per 6-3 6-2. Il prossimo confronto è un autentico classico, quello con la ceca Petra Kvitova (6-8 nei precedenti).

Proveniente dal secondo turno a Montréal e dal primo a Cincinnati, Wozniacki non si trova subito a proprio agio, visto anche il fatto che lei e Prozorova si tolgono la battuta a vicenda nei primi due game. Si procede abbastanza regolarmente fino al 3-3, poi la danese innesta una marcia differente e scappa via fino al 6-3.

Il secondo set (preceduto da un medical time out di Prozorova) inizia con un importante grado di lotta, dato che i primi game si chiudono sempre ai vantaggi e con due palle break a testa a disposizione. Sul 2-1, però, la danese sfrutta la terza occasione e fa perdere le proprie tracce. Sul 5-1 si rilassa un momento perdendo la battuta, ma se la riprende subito: 6-3 6-2 e sfida con Kvitova (in cui, per le condizioni attuali, parte sfavorita) prenotata.

Si rinnova un vecchio canovaccio del tennis di Wozniacki, il fatto di lasciar fare all’avversaria: 23-40 il conto vincenti-errori gratuiti di Prozorova, 10-21 quello della danese. Conta anche la grande efficacia della prima (22/29, 76% di punti vinti con essa) per l’ex numero 1 del mondo, piuttosto cinica anche sulle palle break (5/8 sfruttate).

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI – LivePhotoSport.it