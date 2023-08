US Open 2023, Lorenzo Musetti: “Era difficile vincere con questo tennis e atteggiamento, Droguet ha meritato”

Tanta, tantissima la delusione per Lorenzo Musetti nella notte di New York. Il lunedì è già fatale al toscano, eliminato dal qualificato francese Titouan Droguet, alla prima vittoria a livello ATP o Slam. Sembrava in controllo la situazione per il toscano, e invece è arrivato il crollo nella parte finale.

Queste le parole del numero 2 d’Italia a SuperTennis: “Il risultato finale non è dei migliori. Partita molto brutta anche da parte mia, non sono mai riuscito a trovare il livello. Credo di aver combattuto fino a un certo punto per poi forse, al mio limite, dal lato di nervi, sono andato via. Lui è stato bravo a rimanere lì e a sfruttare la chance che gli ho dato. Era difficile oggi vincerla con questo tennis e atteggiamento. Droguet ha meritato la vittoria“.

Spiega poi meglio le sensazioni del match: “Sono entrato in campo abbastanza contratto e teso, non riuscivo a trovare spazi e tempi sulla palla. Non sono mai riuscito a trovarli, pur essendo un set e un break sopra. non sono mai riuscito ad avere una tranquillità emotiva e tennistica, quella è stata la cosa frustrante che mi ha scatenato il non equilibrio finale che ho mostrato. Mi dispiace perché comunque è uno Slam ed è una partita buttata via. Ormai è troppo tardi per far qualcosa, si penserà al prossimo capitolo che è quello della Coppa Davis“.

Qualche parola anche sul suo futuro: “L’unico metodo che c’è è quello di analizzare, lavorare, cercare di far meglio giorno per giorno. So che non è facile, purtroppo sul mio carattere ci sto ancora lavorando, specialmente in campo. E’ una cosa che mi richiede tempo e su cui dovrò focalizzarmi ancora di più. Voglio tornare a Bologna col sorriso, la voglia di far bene e lo spirito di squadra che ci ha sempre contraddistinto. Poi ci sarà la tournée asiatica e poi Parigi-Bercy“.

