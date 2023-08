US Open 2023, Lorenzo Musetti esce di scena con amarezza al quinto set contro Droguet nel 1° turno

Un’amara sconfitta per Lorenzo Musetti nel primo turno degli US Open 2023. Il carrarino (n.18 del mondo) è stato sconfitto dal francese Titouan Droguet (n.171 ATP) con il punteggio di 6-3 0-6 6-7 (5) 6-3 6-2 in 3 ore e 44 minuti di partita. Un match nel quale il toscano ha giocato decisamente male, trovando saltuariamente le soluzioni che predilige e venendo affossato dalle proprie incertezze e da un avversario che è stato abilissimo nel convertire il tutto in proprio favore. Sarà quindi il transalpino, proveniente dalle qualificazioni, ad approdare al secondo round dove affronterà il ceco Jakub Mensik (n.206 ATP), tennista classe 2005 molto interessante.

Nel primo set si prosegue on serve fino all’ottavo game, ma è evidente quanta fatica faccia Lorenzo a trovare incisività con la risposta. Di contro, il francese legge molto bene le traiettorie di Musetti alla battuta e nell’ottavo game piazza l’allungo decisivo, anche per via di qualche errore di troppo dell’italiano. Con grande autorevolezza, Droguet fa calare il sipario sui 6-3.

Nel secondo set c’è la reazione del classe 2002 del Bel Paese che lascia andare i colpi come deve, mettendo in mostra il suo rovescio lungolinea conclamato. Non c’è storia, anche perché il transalpino decide di lasciar andare e di riservare le energie per le restanti frazioni. In questo modo, si concretizza il 6-0.

Nel terzo set il Musetti insicuro del primo parziale si materializza nuovamente nel gioco d’apertura. Le prime al servizio latitano e il francese mette grande profondità in risposta. Il break arriva inesorabilmente, ma costretto a inseguire Lorenzo fa vedere alcuni colpi di pregevole fattura per tornare nuovamente a galla e pareggiare i conti nel sesto gioco. L’azzurro, però, va a corrente alternata e la palla break concessa e annullata nel nono gioco è emblematica. Si gioca con tanta tensione il tie-break e alla fine, con molta sofferenza, il toscano archivia la pratica, mettendo tutta la sua rabbia nella chiusura a rete sul 7-5.

Nel quarto set entrambi i tennisti soffrono nei loro turni in battuta, concedendo palle break con costanza. Nel quinto game, a zero, Musetti strappa il servizio al suo avversario e l’illusione è quella dello strappo decisivo. Lorenzo va facilmente sul 30-0 e poi si spegne la luce. Infastidito dai suoi errori, il giocatore nostrano non esprime quello che sa fare, mettendo tanta frenesia nel suo modo di stare in campo. L’azzurro subisce un parziale pesantissimo di 4 giochi a zero, smarrendosi completamente e perdendo la frazione 6-3.

Nel quinto set la reazione non c’è, anzi si assiste a una prosecuzione dell’harakiri sportivo del 21enne nostrano. Battuta persa in maniera sciagurata nel primo e quinto game, che mette nelle condizioni Droguet di fare quello che vuole e di giocare in maniera sciolta. Nel settimo e nell’ottavo game, Lorenzo tenta una reazione tardiva, salvando due palla match nel primo caso e avendo due chance del parziale contro-break nel secondo. Il servizio, però, dà una mano al transalpino che sul 6-2 si impone.

Leggendo le statistiche, oltre ai 9 ace di Droguet, sono da sottolineare i 13 doppi falli di Musetti (9 ace), ma soprattutto i 67 errori gratuiti, a fronte di 56 vincenti. Una bocciatura chiara per il toscano, che avrà tanto su cui riflettere dopo questa batosta.

Foto: LaPresse