US Open 2023, il tabellone di Lorenzo Musetti. Fritz, Tsitsipas e Djokovic sulla strada dell’azzurro

Si è svolto il sorteggio del tabellone principale di singolare maschile degli US Open 2023 di tennis: uno dei due azzurri inseriti tra le 32 teste di serie è Lorenzo Musetti, numero 18 del seeding, che dunque potrà incontrare i giocatori che lo precedono nel ranking ATP soltanto a partire dal terzo turno.

L’inizio del torneo, sulla carta, si annuncia soft per l’azzurro, che deve attendere per conoscere il nome del primo avversario, in quanto esordirà contro un qualificato. Al secondo turno il toscano dovrebbe incontrare il transalpino Gregoire Barrere, a patto che il francese vinca all’esordio a sua volta contro un qualificato.

Dal terzo turno la strada si fa impervia per l’azzurro: Musetti essendo uno dei tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, poteva incrociare le teste di serie tra la 9 e la 16, e sulla carta il sorteggio è il peggiore possibile, ovvero il numero 9 del seeding, il padrone di casa statunitense Taylor Fritz.

Andando avanti la difficoltà sarà sempre crescente per Musetti: agli ottavi il possibile incrocio con una delle teste di serie tra le prime 8 ha riservato il numero 7, il greco Stefanos Tsitsipas, mentre ai quarti tutto indica che l’eventuale avversario dovrebbe essere il serbo Novak Djokovic, numero 2 del tabellone.

Nella parte bassa del tabellone si trovano anche, in quello che per Musetti è l’ipotetico incrocio del penultimo atto, il danese Holger Rune, numero 4, ed il norvegese Casper Ruud, numero 5, infine per il tennista italiano il possibile avversario in una finale da sogno potrebbe essere il numero 1 ATP, lo spagnolo Carlos Alcaraz.

TABELLONE US OPEN 2023

(1) Alcaraz vs Koepfer

Harris vs Pella

Van de Zandschulp vs Thompson

Galan vs (26) Evans

(24) Griekspoor vs Fils

Kubler vs Arnaldi

Kokkinakis vs Q

Shevchenko vs (16) Norrie

(12) Zverev vs Vukic

Altmaier vs Lestienne

Murray vs Moutet

Molcan vs (19) Dimitrov

(30) Etcheverry vs Q

Wawrinka vs Nishioka

Q vs Sonego

Hanfmann vs (6) Sinner

(3) Medvedev vs Balazs

Purcell vs O’Connor

Q vs Nishikori

Baez vs (27) Coric

(23) Jarry vs Van Assche

Ramos vs Michelsen

Wu vs Lajovic

Q vs (13) De Minaur

(11) Khachanov vs Mmoh

Diaz Acosta vs Isner

Albot vs Draper

Huesler vs (17) Hurkacz

(29) Humbert vs Berrettini

Schwartzman vs Rinderknech

Q vs Monfils

Ruusuvuori vs (8) Rublev

(5) Ruud vs Q

Wolf vs Zhang

Hijikata vs Kotov

Fucsovics vs (31) Korda

(22) Mannarino vs Watanuki

Gasquet vs Marozsan

Ofner vs Borges

Tien vs (10) Tiafoe

(14) Paul vs Q

Safiullin vs Cecchinato

Ivashka vs J.Cerundolo

Giron vs (21) Davidovich Fokina

(25) Bublik vs Thiem

Cachin vs Shelton

Karatsev vs Lehecka

Carballes Baena vs (4) Rune

(7) Tsitsipas vs Raonic

Q vs Popyrin

Halys vs Bonzi

Kwon vs (28) Eubanks

(18) Musetti vs Q

Q vs Barrere

Kecmanovic vs Varillas

Johnson vs (9) Fritz

(15) Auger-Aliassime vs McDonald

Dellien vs Q

Vesely vs Q

Q vs (20) F.Cerundolo

(32) Djere vs Nakashima

Q vs Q

Zapata Miralles vs Quinn

Muller vs (2) Djokovic

Foto: LaPresse