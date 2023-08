Sorteggio US Open 2023: Sinner pesca Hanfmann in un percorso durissimo, Berrettini esordisce contro Humbert

Definito il tabellone principale del singolare maschile degli US Open 2023. L’ultimo Major della stagione ha preso forma quest’oggi per effetto del sorteggio di rito. Un main draw nel quale le attenzioni dei mass media erano tutte sulle due prime teste di serie: lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1) e il serbo Novak Djokovic (n.2), finalisti a Wimbledon e dell’ultimo 1000 a precedere il Major statunitense, ovvero quello di Cincinnati.

Il funambolo di Murcia farà il proprio esordio contro il tedesco Dominik Koepfer, mentre Djokovic inizierà il proprio percorso affrontando il francese Alexander Muller. Nella stessa parte di tabellone di Carlitos, c’è il russo Daniil Medvedev che inizierà il proprio percorso contro l’ungherese Attila Balazs, ma potrebbe incrociare la secondo turno un giocatore scomodo come l’australiano Purcell. Holger Rune, invece, nella stessa parte del draw di Nole che giocherà contro un qualificato.

In attesa delle qualificazioni, in casa Italia sono presenti Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Marco Cecchinato. Sinner inizierà contro il tedesco Yannick Hanfmann e potrebbe incrociare al secondo turno Lorenzo Sonego, che giocherà il primo turno contro un qualificato. Un percorso difficile per l’altoatesino, con possibile ottavo di finale contro Alexander Zverev e nei quarti contro Alcaraz, replicando il medesimo match dell’anno passato. Per quanto riguarda Musetti, capitato nelle stesso quarto di Djokovic, ci sarà il primo incontro con un qualificato, al terzo turno una sfida possibile contro Taylor Fritz e negli ottavi contro Stefanos Tsitsipas.

Berrettini giocherà al primo round contro il francese Ugo Humbert con un terzo turno potenziale contro il russo Andrey Rublev e un ottavo contro uno tra il polacco Hubert Hurkacz e l’altro russo Karen Khachanov. Da considerare che il romano è nel quarto del russo più forte, ovvero Medvedev. A chiudere Marco Cecchinato affronterà il russo Roman Safiullin al primo round, mente Matteo Arnaldi l’australiano Jason Kubler.

DRAW IS HERE A quarterfinal rematch with Jannik Sinner could await Carlos Alcaraz pic.twitter.com/Hv3B7vYCfd — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

How 2021 champion Daniil Medvedev’s quarter shapes up pic.twitter.com/bqQvvPBOHh — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

Frances Tiafoe and Casper Ruud land in the same quarter as Holger Rune. pic.twitter.com/FGMc3bC8Nm — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

Novak Djokovic returns to the US Open with Stefanos Tsitsipas and Felix Auger-Aliassime and Taylor Fritz sharing his quarter. pic.twitter.com/3rdBwHxZIs — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

QUARTI DI FINALE POTENZIALI

(1) Alcaraz vs Sinner (6)

(3) Mevdedev vs Rublev (8)

(5) Ruud vs Rune (4)

(7) Tsitsipas vs Djokovic (2)

PRIMO TURNO ITALIANI

SINNER vs Hanfmann

SONEGO vs Qualificato

BERRETTINI vs Humbert

CECCHINATO vs Safiullin

MUSETTI vs Qualificato

ARNALDI vs Kubler

Foto: LaPresse