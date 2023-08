Tiro con l’arco, tutti i qualificati per le Finali di Coppa del Mondo: Mauro Nespoli unico rappresentante azzurro

La stagione regolare della Coppa del Mondo 2023 di tiro con l’arco si è conclusa definitivamente lo scorso weekend a Parigi, delineando il quadro degli atleti qualificati per le Finali di Hermosillo. L’ultimo atto della World Cup, in programma dal 9 al 10 settembre, vedrà la partecipazione di otto arcieri in ciascuna delle quattro competizioni previste.

In casa Italia l’unico a staccare il pass per l’evento messicano è stato Mauro Nespoli, grazie al successo nella terza tappa di Medellin. L’azzurro dovrà vedersela nell’olimpico maschile con il padrone di casa Matias Grande, il moldavo Dan Olaru, il brasiliano Marcus D’Almeida, l’indiano Dhiraj Bommadevara e tre autentici fuoriclasse come i coreani Lee Woo Weok e Kim Woojin oltre allo statunitense Brady Ellison. Assente di lusso il turco oro olimpico e mondiale in carica Mete Gazoz.

Nell’olimpico femminile, a meno di eventuali rinunce nei prossimi giorni, le protagoniste delle Finali di Coppa del Mondo saranno la britannica Penny Healey, l’americana Casey Kaufhold, la taiwanese Peng Chia-Mao, la beniamina locale Alejandra Valencia, le cinesi An Qiquan e Hai Ligan e le sud coreane Kang Chae Young e Lim Sihyeon.

Nessun italiano qualificato nella divisione compound, dove vedremo all’opera in campo femminile le indiane Vennam e Swami, la danese Gellenthien, la colombiana Lopez, la messicana Quintero, la britannica Gibson, la statunitense Arreola e la sud coreana Cho Su A. Nella gara maschile saranno presenti gli indiani Jawkar e Verma, lo slovacco Bosansky, il messicano Becerra, gli americani Lutz e Sullivan, il danese Fullerton ed il fenomeno olandese Mike Schloesser.

Foto: World Archery