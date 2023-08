Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Parigi 2023: Mauro Nespoli chiude ai piedi del podio nel ricurvo

Mauro Nespoli non è riuscito a bissare il successo di Medellin: l’atleta dell’Aeronautica Militare ha concluso in quarta posizione la tappa di Coppa del Mondo 2023 a Parigi (Francia) nell’individuale maschile dell’arco ricurvo. L’azzurro si è inchinato in semifinale al coreano Woojin Kim per 6-4: l’olimpionico era partito bene, vincendo il primo set e salendo sul 4-2. Purtroppo gli ultimi due parziali sono stati sfavorevoli entrambi per 29-28.

Nespoli che nella finale per il bronzo ha affrontato il brasiliano Marcus D’Almeida, perdendo allo shoot-off dopo la parità per 5-5. L’azzurro è stato avanti 2-0, 3-1, poi è andato sotto 3-5. Nella freccia decisiva ha prevalso il sudamericano trovando il 10 contro il 9 dell’italiano. A giocarsi l’oro sono stati due coreani: lo stesso Kim e Woo Seok Lee, con la vittoria nettissima di Kim per 6-0.

Nella mattinata sono andate in scena le prove a squadre, con la Corea del Sud (An, Kang, Lim) che ha superato la Cina Taipei (Chiu, Lei, Peng) per 6-2. Vittoria a tinte coreane anche al maschile (Kim, Kim, Lee) per 6-0 sempre sulla Cina Taipei (Su, Tai, Wei). Corea del Sud (Lim, Lee) che ha completato l’en-plein nel misto battendo per la terza volta Cina Taipei (Peng, Su) per 5-3. Bronzo invece per la Cina, vincente per 6-2 sul Messico.

Foto: European Games