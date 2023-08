Tiro con l’arco, Mondiali 2023: India, Polonia e Stati Uniti vincono le prove a squadre di compound

Quarta giornata di gara e prima di finali ai Campionati Mondiali 2023 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Berlino fino a domenica 6 agosto. A partire dalla sessione mattutina odierna e per tutto il fine settimana, la sede della rassegna iridata (dopo aver disputato ranking round ed eliminatorie sul prato di Maifeld) diventa l’Olympischer Platz.

In mattinata sono andate in scena le finali delle prove a squadre della divisione compound, purtroppo senza azzurri protagonisti. Andiamo in ordine cronologico e partiamo quindi dal team event femminile, che ha visto il trionfo dell’India per 235-229 sul Messico nell’atto conclusivo, mentre la Corea del Sud ha agguantato il bronzo superando 230-225 la Colombia nella finalina.

Epilogo thrilling tra i terzetti maschili, con la Polonia che ha conquistato il titolo mondiale battendo in finale la Danimarca allo shoot-off dopo aver impattato a quota 233 nelle quattro volée regolamentari. Podio completato in terza piazza dai Paesi Bassi di Mike Schloesser, dopo il successo nello spareggio per il bronzo sulla Corea del Sud per 235-231.

Stati Uniti sul trono iridato infine nella prova a coppie miste grazie a Sawyer Sullivan e Alexis Ruiz, che hanno regolato per 156-154 i colombiani Sebastian Arenas e Sara Lopez in Finale. Bronzo al Lussemburgo, che ha avuto la meglio per 156-155 sui Paesi Bassi.

Foto: World Archery