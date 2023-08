Tiro con l’arco, Mondiali 2023: il turco Gazoz e la ceca Horackova vincono nel ricurvo individuale

Ultima giornata che va ufficialmente in archivio a Berlino per i Campionati Mondiali 2023 di tiro con l’arco con lo svolgimento delle fasi finali delle gare individuali di ricurvo. Oltre alle ambite medaglie iridate, c’erano in palio quest’oggi all’Olympischer Platz anche 6 quote olimpiche complessive (3 per sesso) per i Giochi di Parigi 2024.

Tante sorprese soprattutto tra le donne, con l’eliminazione delle tre coreane ai quarti ed il clamoroso trionfo dell’outsider ceca Marie Horackova al termine di una giornata semplicemente perfetta, in cui ha collezionato tre successi consecutivi per 6-0 tra cui quello nell’atto conclusivo sulla messicana Alejandra Valencia (medaglia d’argento).

Podio completato in terza posizione dalla giapponese Satsuki Noda dopo il 6-2 inflitto all’americana Casey Kaufhold nello spareggio per il bronzo. Alla luce di questi risultati, si sono aggiudicati il pass a cinque cerchi individuale in campo femminile Repubblica Ceca, Giappone e Stati Uniti. Nei giorni scorsi Germania e Messico aveva invece strappato la qualificazione a squadre.

Due anni dopo l’alloro olimpico, il turco Mete Gazoz ha aggiornato il suo palmares stellare centrando il titolo iridato assoluto dopo aver sconfitto in Finale il canadese Eric Peters per 6-4. Medaglia di bronzo per il brasiliano n.1 del ranking Marcus D’Almeida, che ha avuto la meglio sull’indonesiano Arif Pangestu per 6-4 nella finalina con in palio la terza moneta. Canada, Brasile e Indonesia si sono aggiudicati la quota individuale per Parigi, dopo che Corea del Sud, Turchia e Giappone avevano ottenuto il pass con il terzetto.

Foto: World Archery