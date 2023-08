Calendario Mondiali tiro con l’arco 2023 oggi: orari 4 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Giornata decisiva per l’Italia ai Campionati Mondiali 2023 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Berlino fino a domenica 6 agosto. Il movimento azzurro si gioca infatti quest’oggi le ultime due carte a disposizione per salire sul podio nella rassegna iridata, visto che tra sabato e domenica non ci saranno nostri portacolori impegnati nelle fasi finali delle prove individuali.

Dopo aver disputato allenamenti, ranking round ed eliminatorie sul prato di Maifeld, ci si sposta sulla linea di tiro dell’Olympischer Platz per tutti gli incontri del fine settimana nella capitale tedesca. In ottica azzurra c’è grande attesa per le fasi finali della prova a squadre maschile del ricurvo, con il terzetto tricolore Campione d’Europa chiamato ad una grande impresa in semifinale contro la Corea del Sud.

Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli vanno alla ricerca di una medaglia e soprattutto della qualificazione olimpica (garantita proprio ai primi tre team classificati) per i Giochi di Parigi 2024, che arriverebbe anche con un eventuale bronzo. L’altra semifinale vedrà il confronto tra Turchia e Giappone. Nespoli tornerà successivamente in azione insieme a Tatiana Andreoli per giocarsi lo spareggio per il bronzo nella prova a coppie miste contro Taipei.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della quarta giornata dei Mondiali di tiro con l’arco 2023. Tutti gli incontri odierni saranno visibili in diretta streaming su Olympic Channel, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dei match azzurri con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI TIRO CON L’ARCO 2023 OGGI

Venerdì 4 agosto

Ore 10.02 Finali compound a squadre (femminile, maschile e misto)

Ore 14.02 Semifinali e finali ricurvo femminile a squadre

Ore 16.03 Semifinali e finali ricurvo maschile a squadre

Ore 18.04 Finali ricurvo a coppie miste

PROGRAMMA MONDIALI TIRO CON L’ARCO 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Olympic Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport (a partire dalle semifinali del team event maschile di ricurvo).

MONDIALI TIRO CON L’ARCO 2023: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Olimpico maschile: Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli

Olimpico misto: Tatiana Andreoli, Mauro Nespoli

Foto: World Archery