Tiro con l’arco, bilancio agrodolce in casa Italia a fine Mondiale. Pesa il mancato pass olimpico dei terzetti

I Campionati Mondiali 2023 di tiro con l’arco sono passati ufficialmente agli archivi con un bilancio in chiaroscuro per l’Italia, che andava a caccia di una difficile qualificazione olimpica a squadre alla prima occasione utile. L’obiettivo pass a cinque cerchi è sfumato per entrambi i terzetti, che avranno comunque altre chance di conquistare il ticket per Parigi 2024.

Ciò nonostante, non mancano delle note positive per il movimento azzurro a Berlino. Il Bel Paese infatti è tornato sul podio iridato in una specialità olimpica dopo essere rimasto a secco nell’ultima edizione del 2021 a Yankton, centrando una splendida medaglia di bronzo nella prova a coppie miste con Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli al termine di un percorso esaltante.

Il duo tricolore ha perso solo in semifinale contro la fenomenale formazione coreana (poi vincitrice del torneo), aggiudicandosi successivamente la finalina con una bellissima rimonta nei confronti di Cina Taipei. Per Nespoli si tratta della quinta medaglia in carriera ad un Mondiale Senior, mentre la 24enne piemontese in precedenza non era mai salita sul podio in una rassegna iridata assoluta.

Da applausi anche il percorso nelle eliminatorie della squadra maschile composta da Federico Musolesi, Alessandro Paoli e Nespoli, capace di sconfiggere due ottime compagini come quella americana (6-0) ed indonesiana (6-2) per poi sciogliersi sul più bello nella giornata decisiva. I Campioni d’Europa in carica, costretti alla resa in semifinale contro una Corea del Sud praticamente perfetta, hanno infatti perso una grande chance tirando abbastanza male con il Giappone nello spareggio per il bronzo e soprattutto per la carta olimpica.

Il torneo dei nostri portacolori resta comunque molto positivo dopo una prima parte di stagione sottotono in Coppa del Mondo, inoltre questa quarta posizione consente all’Italia di fare un bel passo avanti nell’ottica di un eventuale ripescaggio a cinque cerchi tramite ranking. Mondiale sicuramente deludente invece per il terzetto femminile, uscito di scena agli ottavi per un’incollatura contro i Paesi Bassi dopo un incoraggiante quinto posto nel ranking round. Nessun acuto anche nell’individuale, con tutti gli arcieri azzurri fuori dai giochi prima dei quarti, e nella divisione compound (specialità non olimpica).

Foto: World Archery