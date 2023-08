Calendario Mondiali tiro con l’arco 2023 oggi: orari 6 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Ultimi due titoli da assegnare quest’oggi all’Olympischer Platz di Berlino in occasione dei Campionati Mondiali 2023 di tiro con l’arco. La sesta giornata della rassegna iridata prevede infatti lo svolgimento delle fasi finali dei tabelloni individuali di ricurvo, purtroppo senza portacolori azzurri impegnati nelle sfide decisive per la zona podio.

In palio, oltre alle medaglie mondiali, anche 6 quote olimpiche individuali complessive (3 per sesso) per i Giochi di Parigi 2024. Nel settore femminile le tre sud coreane proveranno a riscattare la clamorosa debacle della prova a squadre, ma dovranno fare i conti in primis con la messicana Valencia e la statunitense Kaufhold. Grande incertezza al maschile, con il giovane fenomeno coreano Kim Je Deok forse leggermente favorito sulla carta davanti al turco Mete Gazoz e al brasiliano Marcus D’Almeida.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sesta e ultima giornata di gara dei Mondiali di tiro con l’arco 2023. Tutti gli incontri odierni saranno visibili in diretta streaming su Olympic Channel.

CALENDARIO MONDIALI TIRO CON L’ARCO 2023 OGGI

Domenica 6 agosto

Ore 10.02 Quarti, semifinali e finali ricurvo individuale femminile

Ore 14.02 Quarti, semifinali e finali ricurvo individuale maschile

PROGRAMMA MONDIALI TIRO CON L’ARCO 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Olympic Channel.

Foto: World Archery