Tiro con l’arco, Mondiali 2023: i risultati delle qualificazioni per il compound. Italia nona con la squadra maschile

Si è appena conclusa ufficialmente la prima giornata dei Campionati Mondiali 2023 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Berlino. Sul prato di Maifeld, all’interno dell’Olympiapark, è andato in scena oggi pomeriggio il ranking round della divisione compound e a questo punto sono finalmente disponibili tutti i tabelloni a eliminazione diretta della rassegna iridata.

Italia non particolarmente brillante nelle 72 frecce di qualifica, ma domani si azzera tutto ed è possibile sognare in grande. Buona prova corale e nona posizione assoluta con 2076 punti per la squadra maschile azzurra, che se la vedrà con il Canada al primo turno ed eventualmente agli ottavi con l’Austria. 27° Federico Pagnoni a quota 694 punti (primo turno dell’individuale contro il thailandese Wongtana), 40° Marco Bruno (esordio contro il tedesco Grafmans) e 41° Elia Fregnan (primo round con il norvegese Figved) entrambi con 691 punti totali.

Fuori dalla top10 in qualificazione il terzetto femminile tricolore, che si è inserito al 14° posto con 2024 punti e domani dovrà sfidare subito l’Islanda con all’orizzonte un complicatissimo ottavo di finale con la Colombia (n.3 del seeding). Punteggio al di sotto dei suoi standard ma comunque discreto piazzamento a ridosso delle prime 20 per Elisa Roner, 21ma con 686 punti (promossa direttamente al secondo turno della gara individuale), mentre sono rimaste più attardate le connazionali Marcella Tonioli, 44ma con 674 punti (primo turno contro la slovacca Kocutova), e Andrea Nicole Moccia, 65ma con 664 punti (abbinata all’estone Tetsmann).

Strada in salita per il Bel Paese verso la zona medaglie nella prova a coppie miste, con Roner e Pagnoni che si sono qualificati per il tabellone principale con il 14° punteggio (1380) e dovranno sconfiggere Francia e poi eventualmente Corea del Sud per approdare ai quarti di finale.

Foto: World Archery