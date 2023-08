Tiro con l’arco, Mondiali 2023: azzurre ottime quinte nel ranking round, l’Italia evita la Corea del Sud anche al maschile

Bilancio agrodolce in casa Italia al termine del ranking round inaugurale dei Mondiali 2023 di tiro con l’arco, in programma a Berlino fino a domenica 6 agosto. Il programma della rassegna iridata si è aperto stamattina con le 72 frecce di qualificazione dell’arco olimpico, mentre nel pomeriggio toccherà alla divisione compound, per stabilire la composizione di tutti i tabelloni a eliminazione diretta (che cominceranno domani).

Prestazione solida ed incoraggiante sul prato di Maifeld per il terzetto femminile azzurro, che ha stampato il quinto punteggio assoluto (1942) staccando direttamente il pass per gli ottavi, dove affronterà una tra Brasile e Olanda. Tatiana Andreoli è stata la migliore delle nostre portacolori in 18ma posizione overall con 651 punti (sfiderà all’esordio nel tabellone individuale la thailandese Khunhiranchaiyo), ma hanno ben figurato anche Chiara Rebagliati 25ma con 646 (primo turno con la georgiana Gvinchidze) e Lucilla Boari 27ma con 645 punti (debutto con la turca Coskun).

Ranking round tutto in salita invece per la squadra maschile tricolore, penalizzata da una partenza ad handicap ma capace di risalire successivamente fino al 12° posto con 1965 punti. I Campioni d’Europa in carica se la vedranno nel turno preliminare con Israele, per poi incrociare eventualmente agli ottavi i temibili Stati Uniti di Brady Ellison. Come per le ragazze, è stato evitato il quarto di tabellone della Corea del Sud.

Mauro Nespoli ha disputato una buona qualificazione collocandosi in 14ma posizione nel seeding dell’individuale con 664 punti (1° turno contro il thailandese Pathairat), ma va evidenziato l’ottimo recupero di Federico Musolesi fino alla 22ma posizione con 660 punti (primo scontro diretto con il malese Busthamin) dopo aver girato 54° a metà sessione. Tante difficoltà per Alessandro Paoli, solo 79° con 641 punti (esordio con l’australiano Boukouvalas) rischiando a lungo di non superare il taglio.

Italia del ricurvo che andrà a caccia di una medaglia anche nella prova a coppie miste, con Andreoli e Nespoli che hanno ottenuto il 13° score assoluto con 1315 punti e troveranno al primo turno la Colombia con all’orizzonte un ottavo di finale contro la quotata India (testa di serie n.4). In campo maschile il ranking round è stato vinto dal fenomeno sudcoreano Kim Woojin a quota 688 punti, mentre tra le donne è arrivata l’affermazione della messicana Alejandra Valencia con 675 punti precedendo le tre sud coreane.

Foto: World Archery