Tiro a segno, Mondiali Baku 2023: l’India vince l’oro nella pistola mista, nona la miglior coppia azzurra

Si chiude la seconda giornata dei Mondiali 2023 di tiro a segno, in corso a Baku, Azerbaigian: nella pistola ad aria compressa da 10 metri a coppie miste si impone l’India, che precede la Turchia e la Cina. Nono posto per Italia 1, 31ma posizione per Italia 2.

Il duello per l’oro premia India 2 di Esha Singh e Shiva Narwal, che batte Turchia 1 di Sevval Ilayda Tarhan e Yusuf Dikec per 16-10. Sfida in equilibrio fino al 6-6, poi gli indiani piazzano un parziale di 8-2 che spacca la gara e fa da preludio alla vittoria finale.

Nella finale per il bronzo Cina 1 di Jiang Ranxin e Zhang Bowen domina contro Iran 2 di Haniyeh Rostamiyan e Sajad Poorhosseini Lafmejani con lo score di 17-7. Nelle prime sei serie i cinesi scavano un solco importante sul 9-3, andando poi a chiudere con un parziale di 8-4.

Eliminate nelle qualificazioni le due coppie azzurre in gara, con il 9° posto di Italia 1 di Maria Varricchio e Paolo Monna, con 577 (23x), e la 31ma posizione di Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini, con 572 (17x).

