Tiro a volo, Mondiali Baku 2023: Giovanni Pellielo deve accontentarsi del pass olimpico, è sesto nel trap maschile

Giovanni Pellielo deve accontentarsi della carta olimpica: l’azzurro è sesto nella finale del trap maschile ai Mondiali 2023 di tiro a volo in corso a Baku, in Azerbaigian. Con i pass per Parigi già distribuiti al termine dello shot off per l’ingresso in finale e la graduatoria a squadre definitiva dopo la quinta serie delle qualificazioni, l’interesse era tutto per l’assegnazione del titolo iridato e delle medaglie.

Con un poderoso allungo dopo il 35° piattello, a dominare la finale è il croato Giovanni Cernogoraz, che chiude la contesa addirittura a 3 bersagli dal termine: eloquente il 42-38 dopo 47 piattelli rifilato allo slovacco Marian Kovacocy, che si trasforma nel 44-41 finale dopo che il balcanico sbaglia, a cuor leggero, l’ultimo colpo. La medaglia di bronzo viene conquistata dal kuwaitiano Khaled Almudhaf, eliminato in terza posizione con 31/40.

Restano giù dal podio i due statunitensi entrati in finale, entrambi già in possesso del pass olimpico prima della rassegna iridata: quarto posto per William Hinton a quota 27/35, quinta piazza per Derrick Scott Mein con 21/30. Il primo ad uscire di scena nell’atto conclusivo è Giovanni Pellielo: l’azzurro si piazza sesto a quota 18/25, ma si consola con la carta olimpica non nominale.

Va sottolineato che l’Italia oggi completa il contingente massimo per Parigi 2024 nel trap maschile, dato che aveva già conquistato una carta olimpica con Mauro De Filippis, dunque non potrà conquistarne altre in futuro questa specialità. Nel tiro a volo l’Italia ha centrato 7 carte olimpiche su un massimo di 8: ne potrà ottenere un’altra nello skeet maschile, a partire dagli Europei di inizio settembre.

Foto: FITAV