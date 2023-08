Tiro a volo, Mondiali Baku 2023: Jessica Rossi è medaglia d’argento nel trap femminile!

Dopo essersi messa al collo l’oro nella gara a squadre, Jessica Rossi conquista l’argento individuale ai Mondiali 2023 di tiro a volo: a Baku, in Azerbaigian, l’azzurra cede nel duello conclusivo alla taiwanese Lin Yi Chun e conquista l’unico metallo iridato che mancava alla sua ricchissima bacheca.

Delle sei finaliste soltanto Jessica Rossi aveva già conquistato la carta olimpica, quindi i quattro pass per Parigi 2024 vengono assegnati in finale: il sesto posto della sammarinese Alessandra Perilli consegna automaticamente le carte olimpiche a Cina Taipei, Germania, Cina ed India.

Va ricordato che l’Italia aveva già completato il contingente massimo per Parigi 2024, grazie ai pass non nominali conquistati da Silvana Stanco e Jessica Rossi, dunque non era alla ricerca di carte olimpiche in questa specialità.

In un atto finale fortemente condizionato da un vento fastidioso che fa lievitare sensibilmente il numero degli errori, Jessica Rossi e la taiwanese Lin Yi Chun ingaggiano un lungo duello, scavando da metà gara in poi un solco tangibile rispetto alle altre avversarie, andando così a giocarsi l’oro iridato.

L’asiatica la spunta in un finale in cui l’italiana diviene insolitamente fallosa: la conclusione arriva addirittura con un bersaglio d’anticipo, con la taiwanese che si porta sul 40-38 dopo 49 piattelli, mancando poi l’ultimo colpo a cuor leggero per il definitivo 40-39.

Medaglia di bronzo per la tedesca Kathrin Murche, eliminata in terza posizione con 28/40, mentre resta ai piedi del podio la cinese Wu Cuicui, quarta con 22/35, infine l’indiana Rajeshwari Kumari, quinta con 19/30, si consola col pass olimpico, che sfugge, invece, alla sammarinese Alessandra Perilli, sesta con 15/25.

