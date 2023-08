Tiro a volo, Mondiali 2023: gli azzurri del trap in corsa per la Finale, ma la strada è in salita

Sono tutti in corsa gli azzurri impegnati nelle qualificazioni del trap ai Campionati Mondiali 2023 di tiro a volo, rassegna quest’anno in scena in Azerbaijan, precisamente nella capitale Baku. Dopo i primi 75 piattelli infatti Daniele Resca, Massimo Fabbrizi e Giovanni Pelliello si sono inseriti in due gruppi d’alta classifica, con l’intenzione di centrare un posto in Finale nella giornata di domani.

Tuttavia sarà tutto fuorché semplice, con la strada che si preannuncia in salita. Gli italiani più precisi sono stati infatti Daniele Resca e Giovanni Pellielo, entrambi nel gruppo del terzo posto con 73/75 insieme ad altri undici concorrenti. Il primo in particolare si è reso autore di due serie perfette, colpendo 25/25, per poi perdere leggermente terreno nell’ultima, dove è arrivato solo un 23/25. Il secondo invece ha messo a referto 24/25 nella prima trance, 25/25 nella seconda e 24/25 nella terza. A quota 72/75, nel gruppo del quarto posto spicca poi Fabbrizi che, a seguito di una sessione inaugurale d’alto profilo dove ha rotto 25 piattelli, ha segnato 23/25 e 24/25.

Percorso netto per sei partecipanti, nello specifico Khaled Almudhaf (Kuwait), Giovanni Cernogoraz (Croazia), Andres Garcia (Spagna), Mitchell Iles (Australia), Jiri Liptak (Repubblica Ceca) e Mein Derrick Scott (Stati Uniti), tutti al comando a quota 75/75. Il gruppo del secondo posto è invece composto da nove tiratori.

Nella classifica a squadre l’Italia occupa infine la quinta posizione a quota 218/225. Al primo posto spiccano gli Stati Uniti e la Turchia, team appaiati a quota 222/225. Seguuno quindi la Croazia e la Repubblica Ceca (221/225). La seconda e ultima parte di qualifiche comincerà domani, giovedì 24 agosto, a partire dalle ore 6:00 italiane.

Foto: FITAV