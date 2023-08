Tiro a volo, Mondiali Baku 2023: Jessica Rossi perfetta dopo tre serie, Italia dominante a squadre nel trap femminile

Sorride l’Italia al termine della prima giornata dedicata al trap femminile ai Mondiali 2023 di tiro a volo, in corso a Baku, in Azerbaigian: dopo tre delle cinque serie delle qualificazioni è in testa con un perfetto 75/75 Jessica Rossi, con almeno due piattelli di margine sulle più immediate inseguitrici.

L’Italia, inoltre, domina la classifica a squadre grazie anche agli score di Silvana Stanco (71/75, 11ma) e Maria Lucia Palmitessa (70/75, 16ma), con un totale di 216/225. Va ricordato che l’Italia ha già completato il contingente massimo per Parigi 2024, grazie ai pass non nominali conquistati da Silvana Stanco e Jessica Rossi, dunque non è alla ricerca di carte olimpiche in questa specialità.

Al termine delle prime tre serie in vetta alla classifica individuale si trova in solitaria Jessica Rossi, che guarda tutte le avversarie dall’alto del suo perfetto 75/75. L’azzurra vanta ben due piattelli di margine sulle rivali più vicine, dato che condividono il secondo posto quattro tiratrici a quota 73/75, ovvero la kuwaitiana Sarah Alhawal, la tedesca Kathrin Murche, l’indiana Rajeshwari Kumari e la taiwanese Lin Yi Chun.

Ancora un quartetto condivide il sesto posto, l’ultimo disponibile per la finale: a quota 72/75 ci sono la canadese Lindsay Boddez, la lusitana Maria Ines Coelho de Barros, la sammarinese Alessandra Perilli e l’australiana Penny Smith. Nel terzetto al decimo posto con 71/75 si trova la seconda azzurra in gara, Silvana Stanco, infine nel quintetto a quota 70/75 c’è l’ultima italiana al via, Maria Lucia Palmitessa.

In virtù di questi punteggi, nella graduatoria a squadre, che assegnerà le medaglie al termine delle ultime due serie di qualificazione individuale previste domani, l’Italia domina con 216/225, con ben 7 piattelli di margine sulla più immediata inseguitrice, l’Australia, seconda a quota 209/225. Con 208/225 si trovano, rispettivamente al terzo ed al quarto posto, India e Spagna, mentre la Cina è quinta a quota 207/225. Più staccate le altre otto compagini in gara.

