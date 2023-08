Tiro a segno, Mondiali Baku 2023: nella carabina 10 metri femminile Italia settima a squadre

L’ultima finale di giornata ai Mondiali 2023 di tiro a segno è quella della carabina ad aria compressa da 10 metri femminile: a Baku, in Azerbaigian, l’Italia non conquista uno dei quattro pass olimpici in palio, che vanno a Cina, India, Iran e Svizzera, mentre le azzurre, che mancano l’ingresso in finale, chiudono settime nella graduatoria a squadre.

Doppietta cinese con Han Jiayu d’oro con 251.4 e Wang Zhilin d’argento con 250.2, mentre la medaglia di bronzo va all’indiana Mehuli Ghosh, eliminata in terza posizione con 229.8, davanti alla connazionale Tilottama Sen, fuori al quarto posto a quota 208.4.

Esce in quinta piazza l’iraniana Shermineh Chehel Amirani con 187.4, a precedere l’elvetica Audrey Gogniat, sesta con 166.2. Settima posizione per la transalpina Oceane Muller, eliminata allo shoot-off in settima piazza con 145.7, infine è ottava la tiratrice di Singapore Martina Lindsay Veloso, out a quota 122.4.

Fuori nelle eliminatorie le tre azzurre in gara: 23ma Sofia Ceccarello con 628.7, proprio davanti a Martina Ziviani, 24ma con 628.3, più indietro Barbara Gambaro, 63ma con 625.2. In virtù di questi score l’Italia si piazza settima nella classifica a squadre con 1882.2, mentre l’oro va all’India con 1895.9, davanti alla Cina, seconda con 1893.7, ed alla Germania, terza con 1887.5.

1895,9Foto: UITS