Tiro a segno, Mondiali Baku 2023: Edoardo Bonazzi è ottavo nella carabina da 10 metri, sfuma il pass olimpico

Finale amara per l’Italia nella carabina ad aria compressa da 10 metri maschile ai Mondiali 2023 di tiro a segno in corso a Baku, in Azerbaigian: Edoardo Bonazzi, terzo nelle qualificazioni, si classifica ottavo ed ultimo nell’atto conclusivo e vede così sfumare il pass olimpico non nominale.

Si sarebbe trattato del secondo per l’Italia in questa specialità, dopo quello conquistato in precedenza da Danilo Dennis Sollazzo, oggi 18°. Il terzo azzurro in gara, Riccardo Armiraglio, chiude 73°, e così l’Italia è quinta nella graduatoria a squadre.

I migliori quattro della finale acquisiscono la carta olimpica per le rispettive federazioni: oro e titolo iridato per lo svedese Victor Lindgren, che con 251.3 la spunta nel duello conclusivo contro il cinese Yang Haoran, secondo con 250.6. Medaglia di bronzo per il ceco Frantisek Smetana, eliminato a quota 227.5, quarta posizione con 206.5 per il kazako Islam Satpayev, il quale si consola col pass non nominale per Parigi 2024.

Quinta piazza beffarda per il mongolo Bayaraa Nyantai con 185.1, mentre il sesto posto va al cinese Du Linshu a quota 164.5. Settima posizione per il taiwanese Lu Shao-Chuan con 143.0, infine l’ottavo ed ultimo posto va all’azzurro Edoardo Bonazzi, il primo ad essere eliminato in finale con 123.1 dopo 12 colpi.

Nelle qualificazioni, dove Bonazzi aveva chiuso terzo a quota 631.3, Danilo Dennis Sollazzo si era classificato 18° con 628.2, mentre Riccardo Armiraglio era giunto 73° con 622.9. Nella classifica a squadre l’Italia chiude quinta a quota 1882.4: oro alla Cina col nuovo record del mondo a quota 1893.3, davanti alla Repubblica Ceca, seconda con 1884.3, mentre il bronzo va alla Croazia con 1883.5.

Foto: comunicato stampa UITS