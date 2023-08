Tiro a segno, Mondiali 2023: nella pistola 10 metri maschile pass olimpici per Bulgaria, Cina, Germania e Svizzera

Il primo titolo ad essere assegnato ai Mondiali 2023 di tiro a segno di Baku, in Azerbaigian, è stato quello della pistola ad aria compressa da 10 metri maschile: già prima della finale, al termine delle qualificazioni, erano stati inoltre assegnati i quattro pass olimpici non nominali a Bulgaria, Cina, Germania e Svizzera.

Nella finale domina il cinese Zhang Bowen, oro con 244.3, davanti al serbo Damir Mikec, argento a quota 240.8, mentre il bronzo va al bulgaro Kiril Kirov, terzo con 215.7. Resta ai piedi del podio il turco Ismail Keles, quarto con 197.5.

Quinta piazza per l’altro cinese Liu Junhui a quota 176.4, mentre il sesto posto va allo svizzero Jason Solari con 157.8. Settima posizione per il bulgaro Samuil Donkov a quota 138.2, ottava ed ultima piazza per il tedesco Robin Walter con 116.4.

Si erano fermati nelle qualificazioni i tre azzurri in gara: 19° Federico Nilo Maldini con 578 (21x), 22° Paolo Monna con 578 (18x), 79° Luca Tesconi con 570 (9x). Nella classifica a squadre vince la Cina con 1749 (71x), davanti alla Germania, seconda con 1743 (58x), ed all’India, terza con 1734 (55x). Nono posto per l’Italia a quota 1726 (48x).

Foto: comunicato stampa UITS