Tiro a segno, l’Italia cerca una svolta ai Mondiali: al momento l’unico pass olimpico lo ha conquistato Sollazzo

Nel corso delle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per il tiro a segno sono state assegnate finora 64 carte olimpiche non nominali, 8 per ciascuna gara individuale. L’Italia ha centrato un pass nella carabina 10 metri ad aria compressa maschile con Danilo Dennis Sollazzo.

Ai Mondiali 2023, in programma dal 14 al 31 agosto, gli azzurri proveranno a rimpinguare un bottino fin qui davvero magro. Le restanti quote (per ciascuna gara individuale), infatti, saranno distribuite nel 2023 e nel 2024: 4 ai Mondiali 2023 di Baku (Azerbaigian), 2 agli Europei 10m 2024 di Gyor (Ungheria), 2 al Torneo di qualificazione olimpica 2024 di Rio (Brasile), e 2 agli Europei 25-50m 2024 di Osijek (Croazia).

Il periodo di qualificazione, scattato il 14 agosto 2022, terminerà il 9 giugno 2024: il ranking olimpico che verrà stilato in tale periodo metterà in palio 1 pass. Le carte olimpiche, ad eccezione di quelle assegnate attraverso il ranking, sono non nominali: potranno essere schierati al massimo due atleti ai Giochi. Per quanto concerne le prove miste, invece, non ci saranno eventi che assegneranno carte olimpiche, ma ogni Paese potrà schierare coppie formate da atleti qualificati agli eventi individuali. Ogni Paese, dunque, potrà schierare al massimo due coppie in ciascun evento.

PASS OLIMPICI TIRO A SEGNO CONQUISTATI DALL’ITALIA

CARABINA 10 METRI ARIA COMPRESSA MASCHILE

Danilo Dennis Sollazzo

CALENDARIO QUALIFICAZIONI ALLE OLIMPIADI

(eventi aperti ai tiratori italiani)

Mondiali 2023, Baku (Azerbaigian), 14-31 agosto: 32 pass, 4 per ciascuna gara individuale

Europei 10m 2024, Gyor (Ungheria), 24 febbraio-3 marzo: 8 pass, 2 per ciascuna gara individuale

Torneo di qualificazione olimpica, Rio (Brasile) 11-19 aprile 2024: 16 pass, 2 per ciascuna gara individuale

Europei 25-50m 2024, Osijek (Croazia), 23 maggio-9 giugno: 8 pass, 2 per ciascuna gara individuale

Ranking olimpico, 14 agosto 2022-9 giugno 2024: 8 pass, 1 per ciascuna gara individuale (quota nominale)

