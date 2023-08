Sport in tv oggi (venerdì 25 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport in tv ed in streaming quella di oggi, venerdì 25 agosto: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour de l’Avenir, i motori con la F1, la canoa velocità con i Mondiali, l’atletica con i Mondiali e molto altro ancora.

Si terrà a Budapest, in Ungheria, la settima giornata dei Mondiali 2023 di atletica leggera: nella sessione mattutina non ci saranno italiani in gara, mentre nella sessione pomeridiana gli azzurri saranno protagonisti in tre gare. Presenza azzurra nella finale del salto triplo femminile con Dariya Derkach ed Ottavia Cestonaro, nelle semifinali degli 800 metri femminili con Eloisa Coiro e nelle batterie delle staffette 4×100 metri, sia al maschile che al femminile.

Proseguiranno a Duisburg, in Germania, le gare dei Mondiali 2023 di canoa velocità e paracanoa: l’Italia continuerà la ricerca dei pass olimpici e paralimpici nelle specialità inserite nel programma dei Giochi di Parigi 2024. Nella sessione mattutina si disputeranno le semifinali delle gare di canoa e paracanoa delle quali già nel pomeriggio si terranno le finali.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 25 agosto

07.00 Tiro a volo, Mondiali: trap a coppie miste – Nessuna copertura tv/streaming

07.00 Tiro a segno, Mondiali: pistola sportiva 50m maschile – Nessuna copertura tv/streaming

07.00 Tiro a segno, Mondiali: pistola sportiva 50m femminile – Nessuna copertura tv/streaming

09.20 Canoa velocità, Mondiali: 3a giornata, sessione mattutina – Recast TV

10.00 Atletica, Mondiali: 7a giornata, sessione mattutina – Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Eurosport 1 HD, Rai Play, Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+, DAZN

10.00 Basket, Mondiali: Angola-Italia – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Summer, Sky Go, Now, DAZN

10.00 Basket, Mondiali: Finlandia-Australia – DAZN

10.30 Pentathlon, Mondiali: Semifinale A femminile – UIPM TV

10.45 Basket, Mondiali: Messico-Montenegro – DAZN

11.00 Badminton, Mondiali: quarti di finale di tutti i tabelloni – BWF TV ed Olympic Channel

11.15 Basket, Mondiali: Lettonia-Libano – DAZN

11.55 Ciclismo, Deutschland Tour: 2a tappa – 15.05 eurosport.it, discovery+

12.30 F1, GP Paesi Bassi: prove libere 1 – Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now

14.00 Canoa velocità, Mondiali: 3a giornata, sessione pomeridiana – Rai Sport HD dalle 14.00 alle 16.00, Recast TV, Rai Play dalle 14.00 alle 16.00

14.00 Basket, Mondiali: Repubblica Dominicana-Filippine – Sky Sport Summer, Sky Go, Now, DAZN

14.05 Ciclismo, Tour de l’Avernir: 6a tappa – 14.30 eurosport.it, discovery+

14.10 Basket, Mondiali: Germania-Giappone – DAZN

14.30 Basket, Mondiali: Egitto-Lituania – DAZN

15.30 Basket, Mondiali: Canada-Francia – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, DAZN

15.30 Pentathlon, Mondiali: Semifinale B femminile – UIPM TV

16.00 Hockey su prato femminile, Europei: Italia-Irlanda – EuroHockey TV

16.00 Pentathlon, Mondiali: Ranking round maschile – Nessuna copertura tv/streaming

16.00 Tennis, US Open: qualificazioni femminili, 2° e 3° turno (USA) – Tennis TV, SuperTennis HD, SuperTenniX

16.00 Tennis, US Open: qualificazioni maschili, 2° e 3° turno (USA) – (3° turno: 3° match dalle 16.00 Couacaud-Zeppieri; 2° turno: 1° match alle 16.00 Nava-Vavassori, 3° match dalle 16.00 Millman-Travaglia) – SuperTenniX, SuperTennis HD

16.00 Ginnastica ritmica, Mondiali: all-around a squadre – Rai Sport HD, Rai Play

16.00 F1, GP Paesi Bassi: prove libere 2 – Sky Sport Summer, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now

18.30 Atletica, Mondiali: 7a giornata, sessione serale – Rai 2 HD, poi dalle 20.30 Rai Sport HD poi dalle 21.00 Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Eurosport 1 HD, Rai Play, Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+, DAZN

20.30 Tennis, WTA 250 Cleveland (US) – WTA TV, SuperTennis HD, SuperTenniX

00.30 Tennis, ATP 250 Winston-Salem (USA) – Tennis TV, SuperTenniX, SuperTennis HD

Foto: LaPresse