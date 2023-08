LIVE Canoa velocità, Mondiali 2023 in DIRETTA: il K4 maschile insegue un sogno, serve l’impresa per le Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali 2023 di Canoa velocità, in scena a Duisburg, Germania. Il K4 500 maschile insegue un sogno, quello olimpico. Con questa rassegna iridata infatti inizia il percorso di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e per il K4 500, maschile o femminile non c’è differenza, ci saranno 10 pass in palio.

Toccherà prima alle semifinali del K4 500 femminile, con l’Italia presente nella prima delle due frazioni. Il quartetto azzurro è composto da Sara Daldoss (2000), Lucrezia Zironi (2002), Irene Bellan (2001) e Sara Vesentini (2002). Per qualificarsi in finale A, e quindi strappare automaticamente il pass, bisogna qualificarsi nelle prime 3 posizioni della semifinale. Hanno già raggiunto questo traguardo le nazionali vincitrici delle tre batterie: Cina, Polonia e Spagna. Ci sarà poi un pass per la nazionale vincitrice della Finale B.

Nella competizione maschile invece le semifinali saranno tre. L’Italia sarà al via della seconda semifinale in corsia 6. Il quartetto azzurro è composto da Manfredi Rizza (1991), Alessandro Gnecchi (1992), Giacomo Cinti (1994) e Andrea Domenico Di Liberto (1997). Anche in questo caso, come per le ragazze, per centrare la qualificazione alla Finale A serve classificarsi nelle prime 3 posizioni. Vedendo i risultati delle batterie l’Italia sarà in lotta per terminare tra le tre nazioni di testa la semifinale, avendo fatto un tempo similare alla Danimarca e migliore del Portogallo.

La prima semifinale femminile del K4 500 avrà inizio alle 11.30, a seguire ci sarà la seconda semifinale e poi le tre maschili. Non è prevista copertura televisiva dell’evento, che sarà visibile in streaming su recast.tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di queste due semifinali a partire dalle 11.30 circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

