LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2023 in DIRETTA: le Farfalle a caccia del podio e del pass olimpico

La presentazione della gara

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della concorso generale per squadre ai Mondiali 2023 di ginnastica ritmica. Le Farfalle scenderanno in pedana a Valencia (Spagna) per fare saltare il banco. La nostra Nazionale vuole conquistare uno dei cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (non concorrono Bulgaria, Spagna, Israele poiché già ammessi ai Giochi in virtù dei risultati della passata rassegna iridata). La missione è ampiamente alla portata dell’Italia, che si è ripresa dai momenti difficili di inizio stagione e che un mesetto fa ha vinto l’ultima tappa della Coppa del Mondo a Milano.

Le ragazze di Emanuela Maccarani, che prese le redini di questo gruppo ben 25 anni fa esordendo ai Mondiali di Siviglia nel 1998, non dovranno accontentarsi: l’obiettivo è quello di risalire sul podio mondiale sul giro completo dopo gli argenti del 2013, 2013, 2018, 2021 preceduti dai tre sigilli consecutivi tra il 2009 e il 2011. La capitana Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo (all’esordio mondiale in squadra al posto di Martina Santandrea, ritiratasi dall’attività agonistica) vogliono sognare in grande.

La forma sembra sorreggere le ambizioni delle azzurre, pronte a eseguire due esercizi di lusso: i cinque cerchi montati su “They don’t care about us” di Michael Jackson e i tre nastri e le due palle al ritmo del mashup tra “Mercy in Darkness” e “Strength of a Thousand Men”, due tracce dei Two Steps From Hell. Le avversarie dell’Italia sono le solite: la Bulgaria chiamata a difendere il titolo mondiale, la Spagna e Israele, senza però dimenticarsi di Ucraina, Giappone, dell’emergente Brasile e della crescente Francia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della concorso generale per squadre ai Mondiali 2023 di ginnastica ritmica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00 e si andrà avanti fino alle ore 19.30 circa. Buon divertimento a tutti.

Foto: Pier Colombo