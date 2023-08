Sinner-Sonego oggi, US Open 2023: orario, programma, tv, streaming

Sarà derby italiano al secondo turno degli US Open. Il Grandstand aprirà il proprio programma con la sfida tutta italiana tra Jannik Sinner, sesta testa di serie del tabellone principale, e Lorenzo Sonego, per il terzo incrocio delle loro carriere che concederebbe loro il march con uno tra Tomas Martin Etcheverry (tds numero 30 del tabellone) e Stan Wawrinka.

Per entrambi è stato un debutto senza troppi problemi. L’altoatesino ha chiuso la pratica Yannick Hanfmann con un più che comodo 6-3 6-1 6-1; anche il torinese non è stato da meno, superando di slancio il qualificato statunitense Nicolas Moreno De Alboran con un buon 6-3 6-4 6-2.

Per loro sarà il terzo match in carriera, con il bilancio che per ora recita 2-0 Sinner. I due precedenti sono entrambi risalenti al 2023: all’Open Sud De France Jannik, che poi vinse il torneo, ebbe la meglio ai quarti di finale per 6-4 6-2. Più laborioso il successo ad Halle, agli ottavi di finale, con Lorenzo che vinse il primo set al tie break per poi soccombere con un doppio 6-4.

Il match tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego sarà il primo in programma sul Grandstand e comincerà alle ore 11.00 di New York, le 17.00 italiane. Il match sarà visibile in esclusiva in chiaro su SuperTennis, che offrirà quattro partite in contemporanea con l’utilizzo del ‘mosaico’ premendo il tasto verde del proprio telecomando, ed in streaming su supertennis.tv. Sarà possibile assistere alla partita anche sulla piattaforma a pagamento SuperTennix. OA Sport coprirà la sfida con la consueta DIRETTA LIVE.

SINNER-SONEGO, US OPEN 2023, IL CALENDARIO

29 agosto – Grandstand (ora italiana)

17.00 J. Sinner – L. Sonego – secondo turno uomini

SINNER-HANFMANN, US OPEN 2023, COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis (64 digitale Terrestre)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse