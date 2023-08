Parma-Sassuolo oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Nonostante sia un impegno non ufficiale, la sfida tra Parma e Sassuolo che prenderà il via alle 20.30 di stasera promette spettacolo: si incrociano infatti due delle realtà più solide della regione Emilia-Romagna, e la voglia di dimostrare sarà alta anche se si tratta di un match prestagionale.

Il Sassuolo di Alessio Dionisi ha da poco terminato il ritiro in Alto Adige, a Vipiteno, dove la squadra neroverde ha iniziato la preparazione in vista della Serie A 2023-2024: nelle tre precedenti uscite gli emiliani hanno, nell’ordine, dilagato sul Real Vicenza, sconfiggendolo per 22-0, battuto con fatica la formazione cipriota del Pafos per 2-1, e infine sconfitto con un netto 4-0 il Sudtirol. Prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Cosenza, i neroverdi andranno a casa del Wolfsburg per l’ultimo test precampionato.

Il Parma ha come obiettivo il ritorno in Serie A dopo l’ultima partecipazione nell’edizione 2020-2021. I crociati si sono ben comportati nelle ultime due sfide, dove sono arrivati due risultati positivi: il 20 luglio la squadra di Fabio Pecchia ha fermato sull’1-1 la Fiorentina, mentre quattro giorni fa è arrivata una vittoria di prestigio contro i tedeschi del Bochum per 1-0.

La sfida tra Parma e Sassuolo, il cui via è programmato alle 20.30 allo Stadio Ennio Tardini di Parma, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, canale 202 di Sky, in streaming su Sky Go e Now Tv.

CALENDARIO PARMA-SASSUOLO OGGI

Mercoledì 2 agosto

Ore 20.30 Parma-Sassuolo allo Stadio Tardini di Parma – Diretta tv su Sky Sport Calcio

PROGRAMMA PARMA-SASSUOLO : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Calcio.

Diretta streaming: Now Tv, Sky Go.

Foto: Lapresse