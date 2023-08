NASCAR Cup Series, Michigan: Buescher respinge Truex e concede il bis

Chris Buescher concede il bis e vince in Michigan nella NASCAR Cup Series. Seconda gioia consecutiva, la quarta nella propria carriera nella nota serie americana riservata alle stock car, per il #17 del RFK Racing, abile nel finale a respingere ogni ipotetico assalto da parte del veterano Martin Truex Jr.

Dopo oltre 19 ore di pausa in seguito all’arrivo della pioggia, la prova in Michigan della Cup Series è ripresa con Tyler Reddick (Rocket League Toyota #45) davanti a tutti. L’americano verrà presto beffato dalla concorrenza, il messicano Daniel Suarez (Worldwide Express Chevrolet #99) bravo a prendere in mano la situazione davanti a Brad Keselowski (Nexlizet Ford #6).

Tutto cambierà nei minuti finali della Stage 2 con il ritorno da parte di Martin Truex Jr. Il #19 di Joe Gibbs Racing ha iniziato a rimontare sulla concorrenza, la Toyota Camry dell’ex campione ha saputo tornare in vetta replicando quanto fatto dopo la Stage 1.

Chris Buescher (Castrol Edge Ford #17) ha tentato di fare la differenza come accaduto a Richmond, una missione ben più difficile, visto il ritorno da parte di Tyler Reddick. Le due auto hanno staccato i rivali, Truex e Denny Hamlin (Mavis Tires & Brakes Toyota #11) hanno provato a ricucire dopo aver beffato Ryan Blaney (Menards/Knauf Ford #12).

Un problema alla ruota posteriore destra ha tolto dai giochi Reddick poco prima dell’ultimo passaggio in pit road, Buescher è rimasto in solitaria in vetta. Il texano del RFK Racing, già presente nella lista dei piloti ammessi nei Playoffs, si è messo a caccia del secondo acuto dell’anno, l’ipotetico quarto in carriera.

L’ultima parte della gara ha visto un nuovo progressivo recupero da parte di Truex. La Toyota dello statunitense si è riportato su Buescher e in tutti i modi ha tentato di prendere la prima posizione. Il 43enne ha dovuto desistere dopo un primo deciso assalto a 12 giri dalla fine, il nativo dello Stato del New Jersey ha ripreso l’avversario a tre passaggi dalla bandiera a scacchi.

Il risultato non è però cambiato, RFK Racing ha potuto esultare per poco più di un decimo di margine. Prima gioia in carriera in Michigan per l’alfiere della Ford Mustang #17, meritatamente a segno davanti a Truex #19 , Hamlin #11, Brad Keselowski #6, Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #5), Daniel Suarez #99 e Ross Chastain (Jockey Chevrolet #1).

La settimana prossima si torna in azione in un road course. Per l’occasione il gruppo si sposterà in quel di Indianapolis per un weekend speciale in contemporanea con l’IndyCar Series.

CLASSIFICA FINALE MICHIGAN NASCAR CUP SERIES

1 17 RUN Chris Buescher Frd 200 38.426 187.373 37.596 191.51 7

2 19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 200 0.152 0.152 38.315 187.916 37.490 192.051 10

3 11 RUN Denny Hamlin Tyt 200 1.781 1.629 38.136 188.798 37.738 190.789 10

4 6 RUN Brad Keselowski Frd 200 4.903 3.122 38.234 188.314 37.490 192.051 7

5 5 RUN Kyle Larson Chv 200 15.574 10.671 38.238 188.294 37.924 189.853 12

6 99 RUN Daniel Suarez Chv 200 16.052 0.478 38.168 188.64 37.562 191.683 8

7 1 RUN Ross Chastain Chv 200 17.692 1.640 38.239 188.289 37.763 190.663 8

8 4 RUN Kevin Harvick Frd 200 18.610 0.918 38.369 187.651 37.884 190.054 8

9 12 RUN Ryan Blaney Frd 200 18.907 0.297 38.393 187.534 37.849 190.23 7

10 43 RUN Erik Jones Chv 200 20.490 1.583 37.999 189.479 37.827 190.34 12

11 54 RUN Ty Gibbs Tyt 200 20.795 0.305 37.921 189.868 37.681 191.078 8

12 2 RUN Austin Cindric Frd 200 22.249 1.454 38.263 188.171 37.713 190.916 7

13 20 RUN Christopher Bell Tyt 200 23.818 1.569 38.266 188.157 37.549 191.749 15

14 22 RUN Joey Logano Frd 200 26.350 2.532 38.498 187.023 37.878 190.084 8

15 7 RUN Corey LaJoie Chv 200 26.511 0.161 38.208 188.442 37.887 190.039 8

16 10 RUN Aric Almirola Frd 200 26.861 0.350 38.958 184.814 37.947 189.738 7

17 21 RUN Harrison Burton Frd 200 28.549 1.688 38.995 184.639 37.960 189.673 7

18 23 RUN Bubba Wallace Tyt 200 30.846 2.297 38.997 184.63 37.801 190.471 7

19 3 RUN Austin Dillon Chv 200 31.812 0.966 38.978 184.72 38.015 189.399 12

20 77 RUN Ty Dillon Chv 200 31.933 0.121 38.852 185.319 38.101 188.971 9

Foto: LaPresse