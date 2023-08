F1, l’entourage di Carlos Sainz le voci di un pre accordo con l’Audi

Quale futuro per Carlos Sainz? Lo spagnolo della Ferrari è al centro di tante voci di mercato. I risultati non entusiasmanti con la Rossa nel Mondiale 2023 di F1 fanno dubitare che il matrimonio a Maranello possa proseguire, nella considerazione anche che l’attuale gestione sportiva della scuderia possa guardare con un occhio di favore il monegasco Charles Leclerc.

Tanti organi di stampa, infatti, riportano del rinnovo del contratto del monegasco, la cui scadenza è prevista nel 2024. Per quanto riguarda Sainz, le parti in causa stanno prendendo tempo e questo dà modo ai vari rumours di diffondersi. Non è di oggi la voce di un interessamento dell’Audi, che entrerà in pianta stabile in F1 dal 2026, tenendo conto anche del rapporto con la famiglia Sainz,visti i successi di Carlos Sr.

Vero è che l’entourage dell’attuale pilota della Ferrari ha smentito il tutto, rimarcando che l’intenzione sia quella di rimanere a Maranello (fonte: Motorsport.com). A questo punto, quindi, la Rossa potrebbe preferire una continuità di rendimento relativamente ai racing drivers? Lo vedremo. Di sicuro, il Team Principal, Frederic Vasseur, sta cambiando in maniera importante il roster dei tecnici per dare un segnale di forte discontinuità nel Reparto Corse.

Foto: LiveMedia/Florent Gooden/DPPI