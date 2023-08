MotoGP in tv, orari GP Gran Bretagna 2023: programma gara, streaming, palinsesto TV8 e Sky, diretta e differite

La lunga volata per il titolo è ufficialmente ripartita ieri in MotoGP a Silverstone dopo cinque settimane di stop con la Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valevole come nono round stagionale del Motomondiale. Quest’oggi però va in scena l’evento clou del fine settimana inglese, la gara principale con in palio i 25 punti ed il gradino più alto del podio nel GP.

LA DIRETTA LIVE DEL GP DI GRAN BRETAGNA DI MOTOGP ALLE 14.00

Marco Bezzecchi, secondo alle spalle di Alex Marquez sul bagnato nella sprint, scatta dalla pole position e può ambire ad un successo che lo avvicinerebbe ulteriormente alla vetta del campionato. Il leader della generale, Francesco Bagnaia, dovrà invece rialzare la testa dopo la battuta d’arresto di ieri anche per ricacciare indietro i suoi due più diretti inseguitori.

Oltre al Bez, distante 27 punti, Pecco cercherà infatti di aumentare anche i 31 punti di margine che vanta nei confronti di Jorge Martin. Sogno iridato quasi impossibile per tutti gli altri a partire dal tandem formato da Johann Zarco e Brad Binder, a -79 punti dalla leadership della generale. In ottica singola vittoria di tappa, attenzione oggi alle Aprilia ufficiali di Aleix Espargarò e Maverick Viñales.

Tutte le gare domenicali del Motomondiale a Silverstone saranno trasmesse in diretta tv su TV8, Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it, Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà inoltre la DIRETTA LIVE testuale integrale delle tre corse odierne con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2023

Domenica 6 agosto

Ore 10.45 Warm-up MotoGP a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto3 a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Ore 15.30 Gara Moto2 a Silverstone (Gran Bretagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP, mentre TV8 trasmetterà solo le gare.

Diretta streaming: Sky Go, Now e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

