MotoGP, Luca Marini: “Un weekend bellissimo, voglio proseguire su questa strada nelle prossime gare”

Luca Marini può dirsi soddisfatto al termine del Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato del Red Bull Ring il portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha saputo mettersi alle spalle la caduta di ieri nella Sprint Race dopo il contatto con Jorge Martin, mettendo a segno un quarto posto davvero positivo.

La gara è stata letteralmente dominata da Francesco Bagnaia che ha fatto il vuoto sin dai primi giri, andando a concludere con un margine di 5.1 secondi su Brad Binder (che si conferma nella piazza d’onore dopo ieri) quindi 7.7 su Bezzecchi. Quarto proprio Luca Marini a 10.3, quinto Alex Marquez a 11.0, sesto Maverick Vinales a 11.7, quindi settimo Jorge Martin a 12.9, davanti a Fabio Quartararo a 19.5 che nel finale supera Aleix Espargarò, nono a 20.2, mentre completa la top10 Enea Bastianini a 20.7.

Al termine della domenica sul circuito della Stiria, il pilota nativo di Urbino ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Il mio sorpasso migliore su Alex Marquez? Forse quello tra curva 5-6 che ero più lontano ed era più difficile. Quello in fondo al rettilineo l’ho voluto, ma era abbastanza normale”.

Luca Marini prosegue nella sua analisi della gara odierna: “Chiude un weekend bellissimo. Venerdì mattina ero molto lontano ma abbiamo lavorato bene ed è un aspetto importante per il futuro. Nella FP2 abbiamo mosso passi in avanti che devono farci ripartire per le prossime gare. Ora inizia una fase di campionato con tantissime gare in fila, un periodo intenso. Spero di proseguire sempre con questo feeling e guidare al massimo”.

