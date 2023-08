Mondiali ciclismo 2023 oggi, cronometro maschile: orari, percorso, altimetria, tv, streaming. Filippo Ganna si gioca il titolo

Giornata importante ai Mondiali di ciclismo 2023. In programma oggi infatti la cronometro individuale al maschile: una delle prove più attese dalla Nazionale italiane.

Filippo Ganna, già campione del mondo su pista e due volte iridato a cronometro tra 2020 e 2021, vuole riprendersi il titolo e sfida i fenomeni belgi Remco Evenepoel e Wout van Aert.

Di seguito il percorso, la startlist, i pettorali e gli orari di partenza della cronometro individuale maschile dei Mondiali 2023 di ciclismo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

PERCORSO CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2023

48,1 chilometri da percorrere con partenza ed arrivo in quel di Stirling. Diciamo che per lo più è una prova perfetta per gli specialisti: diversi rettilinei da affrontare, con velocità altissime e rapporti lunghissimi da spingere. Occhio che sul finale arriva qualche saliscendi, qualche curva e soprattutto l’insidia dell’ultimo chilometro: sono per la precisione 800 metri al 5,5% di pendenza media che portano al traguardo, tutti in ciottolato.

STARTLIST CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2023

15:21:20 78 WAIS Ahmad Badreddin REF 15 JAN 1991

15:22:40 77 BUTTIGIEG Aidan MLT 18 JUL 1997

15:24:00 76 OINGERANG Edward GUM 7 DEC 1991

15:25:20 75 SOARES Renato CPV 27 JUN 1979

15:26:40 74 MIRZAEE Ahmad AFG 15 MAY 1995

15:28:00 73 SYMONDS Christopher GHA 21 NOV 1973

15:29:20 72 KHALMURATOV Muradjan UZB 11 JUN 1982

15:30:40 71 SU Haoyu CHN 26 OCT 2000

15:32:00 70 MAYER Alexandre MRI 29 APR 1998

15:33:20 69 MULLEN Ryan IRL 7 AUG 1994

15:34:40 68 RITZINGER Felix AUT 23 DEC 1996

15:36:00 67 ZUKOWSKY Nickolas CAN 3 JUN 1998

15:37:20 66 GIBBONS Ryan RSA 13 AUG 1994

15:38:40 65 OTRUBA Jakub CZE 30 JAN 1998

15:40:00 64 POLITT Nils GER 6 MAR 1994

15:41:20 63 CHZHAN Igor KAZ 2 OCT 1999

15:42:40 62 KNOTTEN Iver Johan NOR 17 DEC 1998

15:44:00 61 TEJADA CANACUE Harold Alfonso COL 27 APR 1997

15:45:20 60 MITCHEL Kluivert LCA 23 JAN 2000

15:46:40 59 ARSLAN ANSARI Amir REF 19 AUG 1999

15:48:00 58 SHABANGU Muzi SWZ 1 JAN 1998

15:49:20 57 BONELLO Daniel MLT 11 NOV 1986

15:50:40 56 ABDOULAYE Bangoura GUI 27 MAY 2000

15:52:00 55 JONES Jacob GUM 4 OCT 1996

15:53:20 54 GOMES Wiliam CPV 21 APR 1986

15:54:40 53 HENNIS Hasani AIA 1 JAN 1997

15:56:00 52 HAIDARI Qais AFG 25 DEC 1990

15:57:20 51 DJANGMAH Henry Tetteh GHA 28 JUL 1979

15:58:40 50 AL KHATER Fadhel QAT 6 JUN 1990

16:00:00 49 KAGIMU Charles UGA 15 SEP 1998

16:01:20 48 CHRISTOPHER JR Darel IVB 18 AUG 1990

16:02:40 47 MILTIADIS Andreas CYP 30 AUG 1996

16:04:00 46 OMARSSON Ingvar ISL 13 APR 1989

16:05:20 45 FOMOVSKIY Aleksey UZB 29 OCT 2000

16:06:40 44 GANJKHANLOU Mohammad IRI 4 JUL 1997

16:08:00 43 DOTTI Juan Pablo ARG 24 JUN 1984

16:09:20 42 NOVAKOVSKYI Vitalii UKR 16 APR 1997

16:10:40 41 XUE Ming CHN 17 MAR 2000

16:12:00 40 ILIĆ Ognjen SRB 21 NOV 1998

16:13:20 39 ROUGIER-LAGANE Christopher MRI 24 SEP 1998

16:14:40 38 HEALY Ben IRL 11 SEP 2000

16:16:00 37 SKUJINS Toms LAT 15 JUN 1991

16:17:20 36 SAINBAYAR Jambaljamts MGL 4 SEP 1996

16:18:40 35 GIANNOUTSOS Miltiadis GRE 18 AUG 1997

16:20:00 34 GAMPER Patrick AUT 18 FEB 1997

16:21:20 33 GEE Derek CAN 3 AUG 1997

16:22:40 32 BODNAR Maciej POL 7 MAR 1985

16:24:00 31 de BOD Stefan RSA 17 NOV 1996

16:25:20 30 VACEK Mathias CZE 12 JUN 2002

16:26:40 29 KAMNA Lennard GER 9 SEP 1996

16:28:00 28 LORENZO Randish Abdul PAN 24 MAY 1997

16:29:20 27 FEDOROV Yevgeniy KAZ 16 FEB 2000

16:30:40 26 CRADDOCK G Lawson USA 20 FEB 1992

16:32:00 25 HOOLE Daan NED 22 FEB 1999

16:33:20 24 OLIVEIRA Nelson POR 6 MAR 1989

16:34:40 23 ARMIRAIL Bruno FRA 11 APR 1994

16:36:00 22 ASGREEN Kasper DEN 8 FEB 1995

16:37:20 21 DENNIS Rohan AUS 28 MAY 1990

16:38:40 20 CATTANEO Mattia ITA 25 OCT 1990

16:40:00 19 TARLING Joshua GBR 15 FEB 2004

16:41:20 18 van AERT Wout BEL 15 SEP 1994

16:42:40 17 BISSEGGER Stefan SUI 13 SEP 1998

16:44:00 16 LEKNESSUND Andreas NOR 21 MAY 1999

16:45:20 15 AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel ESP 25 FEB 1999

16:46:40 14 McNULTY Brandon USA 2 APR 1998

16:48:00 13 van EMDEN Jos NED 18 FEB 1985

16:49:20 12 SEXTON Tom NZL 19 NOV 1998

16:50:40 11 GONCALVES ALMEIDA Joao Pedro POR 5 AUG 1998

16:52:00 10 CAVAGNA Remi FRA 10 AUG 1995

16:53:20 9 BJERG Mikkel DEN 3 NOV 1998

16:54:40 8 VARGAS ALZATE Walter Alejandro COL 16 APR 1992

16:56:00 7 POGAČAR Tadej SLO 21 SEP 1998

16:57:20 6 VINE Jay AUS 16 NOV 1995

16:58:40 5 GANNA Filippo ITA 25 JUL 1996

17:00:00 4 THOMAS Geraint GBR 25 MAY 1986

17:01:20 3 EVENEPOEL Remco BEL 25 JAN 2000

17:02:40 2 KUNG Stefan SUI 16 NOV 1993

17:04:00 1 FOSS Tobias Svendsen NOR 25 MAY 1997

PROGRAMMA CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2023

Venerdì 11 agosto

Ore 15.21 Partenza primo corridore

Ore 17.04 Partenza ultimo corridore

Ore 18.00 circa Conclusione cronometro

PROGRAMMA CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2023: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati:

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse