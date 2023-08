LIVE Ciclismo, Cronometro juniores Mondiali in DIRETTA: Italia presente con Giaimi e Donati. Si parte alle 11.14

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova a cronometro juniores maschile valida per i Mondiali 2023 di ciclismo. Al via a Stirling, in Scozia, si presenteranno ben 72 corridori e tra questi ci saranno anche gli italiani Davide Donati e Luca Giaimi, che cercheranno di mettersi in mostra.

Il percorso odierno avrà sia la partenza che l’arrivo a Stirling e sarà lungo 22,7 chilometri. La prima metà del tracciato sarà tutta in pianura, mentre la seconda presenterà alcuni strappetti, tra cui quello finale (800 metri al 5,4% di pendenza media) che porterà al castello di Stirling, sede d’arrivo della prova di quest’oggi.

Il primo corridore a partire sarà il cubano Carlos Montes de Oca Monzon alle 11:14:30. Dopo di lui, inizieranno poi via via la gara anche tutti gli altri, sempre con un intervallo di un minuto e mezzo tra una partenza e l’altra. L’ultimo a cominciare la prova sarà il belga Duarte Marivoet Scholiers alle 13:01.

In casa Italia Donati prenderà il via per 28° alle 11:55:00, mentre il campione nazionale in carica a cronometro, ovvero Giaimi, partirà per quartultimo alle 12:56:30.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della cronometro juniores maschile valida per i Mondiali 2023 di ciclismo. L’appuntamento con l’inizio dei nostri aggiornamenti in tempo reale è fissato per le ore 11.00: vietato mancare!

