LIVE Ciclismo, Cronometro Mondiali 2023 in DIRETTA: Filippo Ganna sfida Evenepoel e Van Aert per riprendersi il trono!

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Cronometro maschile dei Mondiali di Ciclismo 2023. A Stirling, nei dintorni di Glasgow, andrà in scena la fatidica corsa contro il tempo, un occasione in cui tutti i migliori cronoman si sfideranno, con in palio la maglia iridata di campione del mondo 2023. L’attesa per questo evento in casa Italia è molta, vista la presenza ai nastri di partenza di Filippo Ganna.

L‘azzurro in Scozia parte con l’obiettivo di riprendersi lo scettro, dopo aver passato il testimone lo scorso anno. Dopo due vittorie consecutive, in Australia Ganna ha ceduto il trono mondiale al norvegese Tobias Foss, non riuscendo neppure a salire sul podio. La concorrenza sarà agguerritissima con diverse insidie, tra cui Remco Evenepol e Wout Van Aert, che hanno già dimostrato di avere un’ottima condizione. Attenzione però anche a Tadej Pogacar, oltre che a Stefan Kung e Foss, i quali vorranno riconfermare il risultato australiano.

A decidere chi sarà il nuovo campione del mondo a cronometro sarà un percorso di 48 km. Si tratta di un tracciato molto veloce, che però contiene quattro strappi potenzialmente decisivi: il Kippen, 800 metri al 3.2% di pendenza media dopo 29.5 km, due muri, uno di 400 metri al 5% dopo 36 km e l’altro di 300 metri al 3.7% dopo 40.5 km. Infine i corridori affronteranno un’asperità di 800 metri al 5.5% di pendenza media dove in cima è posto il traguardo.

Il primo corridore a partire sarà il siriano Wais Ahmad Badreddin alle 15.21.20. I ciclisti partiranno dopo 1 minuto e 20 secondi fino ad arrivare alle 17.04, quando partirà Tobias Foss. La prova di Filippo Ganna inizierà alle 16.58.40. La prova sarà visibile su Eurosport 1 e su Rai 2. La copertura streaming è affidata a Discovery Plus e Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale della cronometro maschile dei Mondiali di Ciclismo 2023, a partire dalle 15.20, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento.

