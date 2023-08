LIVE Vuelta a España, tappa di oggi in DIRETTA: fuga o volata per pochi?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quinta tappa della Vuelta a España 2023, la terza grande corsa a tappe della stagione che si disputa come da tradizione a cavallo tra agosto e settembre di ogni anno.

Frazione abbastanza soft quella che gli atleti dovranno affrontare nella giornata odierna: partenza fissata a Morella, cittadina distante 170 km a nord da Valencia, e il percorso sin da subito si presenta con dei saliscendi, non così pendenti, che però potranno favorire qualche azione in fuga. Dopo un tratto centrale totalmente piatto, gli atleti si troveranno di fronte alla salita del Collado de la Ibola, unico GPM del giorno fissato a circa 50 km dal traguardo, poi la strada andrà all’ingiù in direzione di Burriana, località dove è posta la linea del traguardo.

Dopo la tappa di ieri, conclusasi in volata con la vittoria di Kaden Groves, la situazione in classifica generale non è cambiata: è sempre Remco Evenepoel a indossare la maglia roja, con il belga che possiede 5″ di vantaggio su Enric Mas, 11″ su Lenny Martinez, 31″ su Jonas Vingegaard. Date le caratteristiche altimetriche della tappa, c’è la possibilità che per la vittoria la questione si possa risolvere con uno sprint finale, sempre che i velocisti riescano ad arrivare insieme al gruppo dopo la salita.

La tappa, il cui via è programmato alle 13.10, sarà visibile in tv su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+ a partire dalle ore 14.30

