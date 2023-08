VIDEO MotoGP, GP Silverstone 2023: highlights e sintesi Sprint Race. Alex Marquez precede Bezzecchi

Si è chiusa nel segno di Alex Marquez la Sprint Race del GP della Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul tracciato bagnato di Silverstone infatti il fratello minore del più conosciuto Marc si è reso artefice di una grandissima gara corta, facendo la differenza soprattutto nella seconda parte, dove è stato bravissimo a cercare la fuga e a chiudere la ports a un davvero consistente Marco Bezzecchi.

Proprio il pilota italiano, dopo aver conquistato la pole position in mattinata, sembra avere trovato la quadra perfetta sul bagnato, avvicinandosi al primo classificato nell’ultimo giro non riuscendo tuttavia ad affondare il colpo terminando con un gap di 366 millesimi e precedendo un super Maverick Vinales, partito dall’ottava piazza e terminando al terzo posto, risultato decisamente inaspettato.

Molto lontana invece la Ducati del detentore del titolo, Francesco “Pecco” Bagnaia, quattordicesimo a causa anche di una partenza molto complicata, dove è scivolato subito in decima posizione senza riuscire a risalire la china. Prestazione da dimenticare inoltre anche per Marc Marquez e per Fabio Quartaro, rispettivamente diciottesimo e ventunesimo.

Rivediamo dunque i momenti più significativi della Sprint Race del GP della Gran Bretagna.

SPRINT RACE GP GRAN BRETAGNA 2023 MOTOGP: SINTESI E HIGHLIGHTS





Foto: Live Photo Sport